318 شركة ماليزية مسجلة بغرفة تجارة دبي حتى نهاية سبتمبر الماضي

أكد سالم الشامسي نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي أن العلاقات الاقتصادية بين دبي وماليزيا تشهد نمواً متسارعاً، مشيراً إلى أن التجارة غير النفطية بين الجانبين بلغت 17.8 مليار درهم في عام 2024 محققة نمواً بنسبة 20% على أساس سنوي.

وقال الشامسي في تصريحات على هامش فعاليات البعثة التجارية إلى ماليزيا التي تقودها غرفة تجارة دبي: إن عدد الشركات الماليزية المسجلة في غرفة تجارة دبي بلغ 318 شركة ماليزية حتى نهاية سبتمبر الماضي بينها 73 شركة جديدة انضمت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2025.

وذكر أنه خلال الفترة 2020 – 2024 استقطبت دبي 23 مشروعاً استثمارياً أجنبياً من ماليزيا بقيمة إجمالية بلغت 286.6 مليون درهم (78.1 مليون دولار). مشيراً إلى أن النصف الأول من العام الجاري شهد استثمارات ماليزية في دبي بقيمة 135 مليون دولار ما يعكس رغبة المستثمرين الماليزيين للاستثمار في دبي.

وأضاف أن النسبة الأكبر من الشركات الماليزية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي تعمل في القطاع العقاري والتأجير وخدمات الأعمال، فيما يأتي قطاع تجارة الجملة والتجزئة في المرتبة الثانية ضمن أنشطة الشركات الماليزية الأعضاء في الغرفة، يليه قطاع النقل والتخزين ومن ثم الإنشاءات والخدمات الاجتماعية والشخصية بالإضافة إلى الوساطة المالية.

وفيما يتعلق بحركة التجارة البينية غير النفطية، أوضح الشامسي أن قيمة واردات دبي من ماليزيا خلال العام 2024 بلغت 10.01 مليارات درهم (2.73 مليار دولار) بنمو 13.5% على أساس سنوي، فيما قفزت قيمة صادرات دبي إلى ماليزيا خلال العام الماضي بنسبة 29.4% على أساس سنوي وبلغت7.7 مليارات درهم (2.1 مليار دولار)، مشيراً إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين التي دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي لها أكبر الأثر في تعزيز حركة التجارة وتدفق الاستثمارات بين البلدين.

وأشار إلى أن أبرز القطاعات الواعدة للتصدير من ماليزيا إلى دبي تشمل أجهزة الكمبيوتر وأجزاء المركبات والمفروشات، والأدوية ومستحضرات التجميل بالإضافة إلى الألبسة والأحذية.

من جانبه، قال داتو سري ن. جوبالاكريشنان، رئيس الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة في ماليزيا: إن ماليزيا والإمارات ترتبطان بعلاقة تقوم على الثقة والفرص والرؤية المشتركة لتحقيق الازدهار، وفي ظل التغيرات العالمية في سلاسل الإمداد وظهور قطاعات جديدة، فإن شراكة البلدين أصبحت أكثر أهمية.

وأضاف أن ماليزيا توفر بيئة مستقرة وجاذبة للأعمال، مدعومة ببنية تحتية قوية، وقوى عاملة ماهرة، وأطر قانونية راسخة، واقتصاد متنوع سواء في مجالات التمويل الإسلامي، الاقتصاد الرقمي، والمنتجات الحلال، التقنيات النظيفة، الخدمات اللوجستية، التصنيع أو الاستثمار، فإن ماليزيا جاهزة لتكون بوابة استراتيجية إلى منطقة الآسيان إحدى أسرع الأسواق نمواً في العالم.

وأكد التزام الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة في ماليزيا بالعمل عن كثب مع غرف دبي والجهات الحكومية ومجتمع الأعمال لدعم الشراكات، وتذليل التحديات، وفتح آفاق جديدة للنمو المشترك بما يعزز ازدهار الأعمال وينعكس بالخير على شعبي البلدين.