غرفة تجارة دبي تنظم 166 اجتماعاً ثنائياً للأعمال في كوالالمبور لتعزيز التعاون بين شركات دبي وماليزيا

نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، 166 اجتماع عمل ثنائي بين الشركات العاملة في دبي ونظيراتها في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وذلك خلال المحطة الأولى للبعثة التجارية التي تقودها الغرفة إلى ماليزيا وكمبوديا في إطار مبادرة "آفاق جديدة للتوسع الخارجي" التي تهدف من خلالها الغرفة إلى دعم توسع الشركات المحلية نحو الأسواق العالمية الواعدة.





وشارك في فعاليات البعثة التجارية إلى ماليزيا، ممثلون عن 20 شركة من القطاع الخاص في دبي متخصصة ضمن عدة قطاعات تشمل كلاً من قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، وقطاع الإنشاءات ومواد البناء والخدمات الهندسية والتجزئة والألبسة والمنسوجات ومستحضرات التجميل، بالإضافة إلى تجارة المواد الاستهلاكية وقطاع الرعاية الصحية والأدوية والتكنولوجيا الحيوية وقطاع السياحة والضيافة وقطاع النفط والغاز.

وقال سالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي: "نلتزم بتوسيع نطاق التعاون التجاري والاستثماري بين دبي والأسواق العالمية ذات الإمكانات الواعدة، بما يعزز مكانة دبي كمحرك رئيسي للتجارة الدولية. وتشكل البعثة التجارية إلى ماليزيا خطوة نوعية نحو فتح مسارات جديدة أمام الشركات المحلية للتوسع الخارجي، وتطوير شراكات جديدة تسهم في تنمية التجارة غير النفطية وترسيخ دور دبي كمركز عالمي للأعمال".

ونظمت غرفة تجارة دبي خلال فعاليات البعثة منتدى أعمال في كوالالمبور بعنوان "مزاولة الأعمال مع ماليزيا"، بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات في كوالالمبور، والغرفة الوطنية للتجارة والصناعة في ماليزيا، ووزارة الاستثمار والتجارة والصناعة في ماليزيا، واستقطب المنتدى 240 مشاركاً من المسؤولين وقادة الأعمال، وممثلي الشركات الماليزية المهتمة باستكشاف فرص الشراكة مع أعضاء البعثة التجارية.

وتضمن المنتدى كلمات ألقاها كل من سعادة مبارك سعيد أحمد برشيد الظاهري، سفير الدولة لدى ماليزيا، وسالم الشامسي نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي، وسعادة ن. جوبالاكريشنان، رئيس الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة في ماليزيا، والدكتورة سوجوماري شانموجام، مدير اول قسم التكامل الاقتصادي للآسيان في وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة في ماليزيا.

وأبرمت غرف دبي خلال فعاليات المنتدى مذكرة تفاهم مع الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة في ماليزيا بهدف تطوير العلاقات التجارية الثنائية والارتقاء بالروابط بين مجتمعات الأعمال في دبي وماليزيا، كما تنص المذكرة على تعزيز التعاون فيما يتعلق بالبعثات التجارية البينية وفعاليات الأعمال.

وقدّمت غرفة تجارة دبي خلال المنتدى عرضاً تعريفياً موسّعاً سلّط الضوء على المشهد الاقتصادي المتنوع لإمارة دبي، كما استعرض أبرز المزايا التنافسية التي تجعل من الإمارة وجهة مثالية للشركات والمستثمرين الماليزيين الراغبين في التوسع نحو أسواق جديدة.

وشهد المنتدى أيضاً عرضاً تعريفياً لهيئة تنمية الاستثمار الماليزية، تم خلاله تسليط الضوء على المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها ماليزيا، بالإضافة إلى أبرز القطاعات التي تزخر بفرص لتوسع الأعمال وآفاق الاستثمار في السوق الماليزية.

وحددت غرفة تجارة دبي مجموعة من القطاعات الواعدة للتصدير من دبي إلى ماليزيا، بما في ذلك المواد الكيميائية العضوية وغير العضوية، وأجزاء الطائرات والمركبات الفضائية، والمحركات التوربينية النفاثة والمروحية، والبلاستيك، والنحاس، والحديد، والنيكل، إضافة إلى القهوة والشاي ومنتجات الألبان.

أما أبرز قطاعات الاستثمار المتاحة لشركات دبي في ماليزيا، فتتمثل في النقل والتخزين، والعقارات، والفنادق والسياحة، وصناعة البلاستيك، والخدمات التجارية، والرعاية الصحية.