دبي للسلع المتعددة يكشف عن أكبر سبيكة فضة في العالم بوزن 1.9 طن

كشف مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة الأعمال الدولية الرائدة والمساهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي، اليوم عن إنجازٍ غير مسبوق تمثل في عرض أكبر سبيكة فضة في العالم، بوزن قياسي بلغ 1,971 كيلوجراماً، مما أهلها لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية رسمياً. وجاء الكشف عن هذه التحفة الفريدة خلال فعاليات مؤتمر دبي للمعادن الثمينة يوم 24 نوفمبر، حيث صُممت بوزنها الرمزي لتخليد سنة تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مجسدةً بذلك طموح الدولة اللامحدود، وبراعة الحرفية الوطنية، وروح الابتكار المتجددة.

وضمن مشروع استراتيجي رائد يجمع مركز دبي للسلع المتعددة ونخبة من قادة القطاع، تستعد السبيكة الآن لدخول مرحلة "الترميز" عبر منصة «ترايد فلو» التابعة للمركز، لتسجل بذلك سابقة تاريخية كأول أصل من المعادن الثمينة مُسجل في موسوعة غينيس يخضع لعملية تحويل إلى أصل رقمي وفق إطار عمل تنظيمي متكامل.

وتتضافر في هذا المشروع جهود عدة أطراف، حيث تولت "سام للمعادن الثمينة"، مصفاة المعادن الرائدة التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، مسؤولية إنتاج السبيكة؛ في حين تقود "توكينفيست"، المنصة المرخصة من قبل سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، عمليات الترميز والإصدار الرقمي؛ بينما ستتولى "برينكس" إدارة عمليات التخزين الآمن والحلول اللوجستية الدقيقة.

وتُشكل هذه المبادرة العالمية الأولى من نوعها نقلة نوعية في برنامج مركز دبي للسلع المتعددة الرامي إلى الارتقاء بمنظومة ترميز السلع، حيث تهدف إلى ترسيخ معايير الشفافية، وتعزيز إمكانية التتبع، وضمان الموثوقية القانونية عبر أسواق المعادن الثمينة العالمية.

وبموجب هذا التعاون، ستقوم "توكينفيست" بتسجيل الأصل عبر منصة "ترايد فلو"، التي تُعد النظام الإلكتروني الأبرز في دولة الإمارات لتسجيل السلع وتوثيق ملكيتها، مما يضمن رقابة صارمة وبيئة موثوقة تتيح فرص الملكية الجزئية للأصل، وذلك رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "شهدت النسخة الثالثة عشرة من مؤتمر دبي للمعادن الثمينة تسجيل أرقام قياسية جديدة، كان أبرزها الكشف عن أكبر سبيكة فضة في العالم بوزن 1,971 كيلوجراماً وطول 1.3 متر، والتي حصدت لقب غينيس للأرقام القياسية في إنجاز يوثق طموح دولة الإمارات ومكانتها في الإبداع والحرفية. تعكس هذه المبادرة رسالة مركز دبي للسلع المتعددة الهادفة في ربط التجارة والسلع والتمويل والتكنولوجيا، وإبراز كيفية رقمنة الأصول المادية وإتاحة الوصول إليها عبر أطر عمل تتسم بالثقة والشفافية. وبينما نسرع وتيرة برنامجنا للترميز بالتعاون مع شركاء رئيسيين مثل سلطة تنظيم الأصول الافتراضية و"سام للمعادن الثمينة" و"توكينفيست" و"برينكس"، فإن مثل هذه المشاريع ترسخ مكانة دبي كمرجعية عالمية للابتكار العملي والقابل للاستثمار والمنظم في مجال الأصول الواقعية".

من جانبه، قال سكوت ثيل، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "توكينفيست": "تواصل دبي تقديم نموذج ملهم للعالم حول الابتكار المنظم. إن ترميز سبيكة فضة دخلت موسوعة غينيس بوزن 1,971 كيلوجراماً تخليداً لتأسيس دولة الإمارات، ليس مجرد شرف لنا فحسب، بل هو نقطة تحول لقطاع الأصول الواقعية. ولطالما كانت المعادن الثمينة مخزناً موثوقاً للقيمة، إلا أن الوصول إليها ظل تقليدياً محدوداً. ويأتي هذا المشروع ليضع تحفة ذات قيمة عالمية في متناول المستثمرين الأفراد، مما يمثل دليلاً قوياً على نهج «توكينفيست» في جعل الأصول الواقعية أكثر سهولة في الوصول، وأعلى شفافية، وعابرة للحدود الجغرافية".

وبدوره، أضاف سامي أبو أحمد، رئيس مجلس إدارة "سام للمعادن الثمينة": "إن تصنيع أكبر سبيكة فضة في العالم هو احتفاء بالإتقان الحرفي والابتكار وروح الطموح التي تميز دولة الإمارات. وتتيح لنا الشراكة مع "توكينفيست" ومركز دبي للسلع المتعددة الانتقال بهذا الإنجاز إلى آفاق أرحب، من خلال تحويل رمز للفخر الوطني إلى أصل رقمي يمثل التطور المستقبلي للاستثمار في المعادن الثمينة. فمن خلال الترميز، نحن نفتح فصلاً جديداً في كيفية حفظ القيمة المادية، وتداولها، ومشاركتها على مستوى العالم".

ويأتي هذا الإنجاز التاريخي في مجال الترميز عقب الشراكة الاستراتيجية التي أعلن عنها مركز دبي للسلع المتعددة مؤخراً مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي، والتي صُممت لتسريع تطوير أطر عمل آمنة وشفافة وقابلة للتوسع للسلع المرمزة. وتعمل الجهتان، عبر هذه الشراكة، على دفع عجلة المشاريع التجريبية التي تغطي الذهب والماس والأصول المادية الأخرى؛ إلى جانب الارتقاء بوعي المستثمرين ومعارف السوق، والتعاون في تبادل البيانات والتحليلات القطاعية لتوجيه السياسات التنظيمية المستقبلية.

ومع احتضانه لأكثر من 1,500 شركة نشطة في منظومة المعادن الثمينة، وما يزيد على 700 شركة متخصصة في "الويب 3" والبلوك تشين ضمن مركز كريبتو التابع له، يتمتع مركز دبي للسلع المتعددة بمكانة استثنائية تؤهله لقيادة المرحلة القادمة من مسيرة تطور الأدوات الرقمية المدعومة بالأصول. ويمثل ترميز السبيكة القياسية محطةً مهمة ضمن هذا البرنامج الشامل، بما يعزز طموح دبي لتصبح المعيار العالمي الأول لترميز الأصول الواقعية ضمن بيئة موثوقة ومنظمة.