اللجنة القضائية المشرفة على «ماجد الفطيم كابيتال» تعين مجلس إدارة جديداً

قامت اللجنة القضائية الخاصة التي شكلتها حكومة دبي للفصل في النزاعات القانونية المتعلقة بتركة ماجد الفطيم وميراثه بتعيين مجلس إدارة جديد للإشراف على الشركة الأم، بحسب أربعة مصادر مطلعة على التفاصيل.

وتجسد هذه الخطوة نجاح اللجنة القضائية الخاصة التي أمر بتشكيلها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في أوائل عام 2022، للإشراف على ميراث مؤسس الشركة بعد وفاته، في الحفاظ على استقرار الشركة والحفاظ على الزخم القوي لأعمالها ومواصلتها لدورها المهم في قطاع التجزئة بإمارة دبي.

وتعد ماجد الفطيم واحدة من أكبر الشركات المملوكة للقطاع الخاص في الخليج، وهي تعمل في قطاعات مراكز التسوق والفنادق والعقارات والترفيه. وتُدير الشركة على الصعيد الإقليمي علامات تجارية مثل كارفور وليغو وهوليستر. وتجاوزت إيراداتها 9 مليارات دولار أمريكي العام الماضي.

وقالت ماجد الفطيم في بيان لصحيفة فاينانشال تايمز: إن التغييرات «تعكس جهداً يقوده المساهمون لتطوير الحوكمة بما يتماشى مع المصالح طويلة الأجل للمجموعة». وأضافت الشركة: «لا تزال ماجد الفطيم شركة إماراتية مملوكة للقطاع الخاص ومدارة بشكل مستقل، وذات استراتيجية واضحة وأداء قوي وحوكمة مستقرة».

ويرأس مجلس الإدارة المستقل لشركة ماجد الفطيم القابضة السير مايكل ريك، الرئيس السابق لشركة كي بي إم جي الدولية.

وقال مصدر مطلع على الوضع: «تتمتع الشركة الآن بفترة استقرار يمكن أن تمهد الطريق لإدراجها».

وكانت اللجنة القضائية الخاصة برئاسة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي قد قامت بإعادة تشكيل مجلس إدارة «ماجد الفطيم كابيتال»، بخمسة ممثلين عن الحكومة وأربعة ممثلين عن العائلة، برئاسة فاضل العلي رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية. وتم تغيير اسم ماجد الفطيم كابيتال من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة عامة.

وفي عهد مؤسسها الراحل، اكتسبت ماجد الفطيم - التي تمتلك مول الإمارات الشهير الذي يضم أول منحدر تزلج داخلي في المنطقة - سمعة طيبة في الإدارة المستقبلية، حيث جمعت الديون في أسواق السندات الدولية لتمويل التوسع المحلي والإقليمي.

وتشهد دبي حالة من الانتعاش الاقتصادي المتواصل والتي يعززها استمرار تدفق الأثرياء على الإمارة، فيما يتسم سوق التجزئة فيها شديد التنافسية. وغالباً ما تواجه الشركات العائلية في جميع أنحاء الخليج بعض التحديات عند وفاة المؤسسين، ما يترك الورثة بدرجات متفاوتة من الكفاءة والاهتمام التجاري.