دبي تكشف عن جدول مليء بالفعاليات احتفالاً بعيد الاتحاد

كشفت دبي عن جدول فعاليات مزدحم في مختلف أنحاء المدينة بمناسبة الاحتفال بعيد الاتحاد الـ53، حيث تنظم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة فعاليات وأنشطة متنوعة بين 28 نوفمبر و3 ديسمبر، بدءاً من عروض الألعاب النارية المبهرة، مروراً بالتجارب الثقافية والباقات الحصرية في أشهر الفنادق والمعالم السياحية، والعروض الترويجية وفعاليات الترفيه الحي الممتعة، والأنشطة الرياضية، وصولاً إلى تجارب تناول الطعام.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «نحتفل بعيد الاتحاد الـ53 لتسليط الضوء على المسيرة الناجحة والإنجازات العظيمة التي حققتها الدولة على مدار السنوات الماضية.

ونستذكر كذلك الآباء المؤسسين والقيادة الرشيدة الذين تمكنوا من خلال رؤيتهم الحكيمة من الوصول بدولتنا إلى ما هي عليه الآن، حيث تحولت في أكثر من 50 عاماً فقط إلى دولة مزدهرة وذات تأثير عالمي، وموطن لأكثر من 200 جنسية.

ونقدم لسكان وزوار دبي من خلال تنظيم العديد من الفعاليات بمناسبة عيد الاتحاد فرصة التعرف على تراث دولة الإمارات النابض بالحياة، والمشاركة في العديد من الفعاليات الرائعة التي تُقام في مختلف أنحاء المدينة، من الحفلات الموسيقية والفعاليات العائلية، إلى التجارب الثقافية، وعروض التسوق وغيرها الكثير».

وتتألق سماء دبي بالعديد من عروض الألعاب النارية خلال عطلة نهاية الأسبوع المتوافقة مع احتفالات عيد الاتحاد، وذلك يوم 1 ديسمبر في جزيرة بلوواترز، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس في تمام الساعة 8 مساءً، ويوم 2 ديسمبر في منطقة حتا في تمام الساعة 8 مساءً، ودبي فستيفال سيتي مول في الساعة 9:10 مساءً، ويوم 3 ديسمبر في منطقة السيف في الساعة 9 مساءً.

زينة عيد الاتحاد

تكتسي مراكز التسوق والمباني والشواطئ والمعالم السياحية في جميع أنحاء دبي، بألوان العلم الإماراتي، وهي الأبيض والأخضر والأحمر والأسود، في إطار الاحتفال بعيد الاتحاد، وتسهم الأعمال الفنية الرائعة وعروض الإضاءة المبهجة.

في إضافة المزيد من الحيوية إلى أجواء المدينة. وتنتشر زينة عيد الاتحاد في 11 وجهة رئيسية على مستوى المدينة، بما في ذلك دوار الساعة، وحتا، ودوار الخوانيج، كما تتألق عروض الإضاءة المذهلة في شارع زعبيل الثاني، وشارع الثاني من ديسمبر.

وشارع المستقبل، مما يحول هذه المواقع المميزة إلى وجهات احتفالية استثنائية، ويرفرف 12 علماً ضخماً في مجموعة من الوجهات الرئيسية، بما في ذلك مركز دبي التجاري العالمي، والقرية العالمية، وعدد من الجسور الرئيسية في مختلف أنحاء المدينة، مما يعكس مشاعر الفخر والانتماء لدولة الإمارات.

تجارب ثقافية

وتجمع فعالية عيد الاتحاد الـ53 في سيتي ووك التي تقام يوم 2 ديسمبر من الساعة 4 عصراً وحتى 6 مساءً، أكثر من 200 مشارك، بما في ذلك حاملو الأعلام، ومحترفو العروض الفنية والتفاعلية، والفرق التراثية.

وتُختتم الفعالية بحفل للمغني وكاتب الأغاني والمنتج الإماراتي محمد الشحي من الساعة 8 وحتى 9 مساءً بصحبة فرقة موسيقية تضم 10 عازفين.

ويستضيف ابن بطوطة مول و«بدو المستقبل» معرض «إعادة تصوير دولة الإمارات»، الذي يستمر لثلاثة أيام، ويعرض أعمالاً فنية مبتكرة تكرم تراث دولة الإمارات، وذلك من 1 وحتى 3 ديسمبر من الساعة 2 ظهراً وحتى الـ10 مساءً.

حيث يمكن للزوار الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة تشمل ورش عمل تفاعلية للأطفال، وأنشطة تزيين البرقع، والرسم على أعواد الخيزران، وصنع الأساور، وفنون الحناء، والرسم على الوجوه، والموسيقى التراثية الحيّة.

وتستقبل القرية العالمية زوارها من العائلات والأصدقاء للاحتفال بعيد الاتحاد من خلال أوبريت «هوى إماراتي» على المسرح الرئيسي من 1 وحتى 3 ديسمبر، يليه عرض مبهر للألعاب النارية في تمام الساعة 9:00 مساءً.

وسيقدم جناح دولة الإمارات، وجناح «971 من المجتمع»، وجناح «مؤسسة خليفة» تجارب ثقافية غنية، ومأكولات إماراتية أصيلة، وفرص تسوق فريدة من نوعها.

ترفيه حي

تتألق دبي في عيد الاتحاد مع مجموعة مذهلة من فعاليات الترفيه الحي، والتي تضم كوكبة من أشهر نجوم الفن، إلى جانب المؤتمرات الملهمة والفعاليات الرياضية الممتعة. وتستضيف فعالية «جلسات مومنتس» الموسيقية كوكبة من أفضل المطربين العرب في كوكاكولا أرينا.

حيث سيطرب الفنانون عايض يوسف، وعيضة المنهالي، ونبيل شعيل، وعبدالعزيز الدويهي، الجمهور بمجموعة من أجمل الأغاني والألحان يوم 28 نوفمبر في أمسية رائعة تجسد تقاليد الموسيقى في العالم العربي.

ويُقام عرض سيرك بلوما من سيرك لبنان في دبي فستيفال سيتي مول في الفترة من 28 وحتى 30 نوفمبر، حيث يمكن للحضور الاستمتاع بمشاهدة الألعاب البهلوانية الرائعة طوال العرض.

ويقدم المطرب المصري الشهير عمرو دياب حفلاً موسيقياً رائعاً يوم 30 نوفمبر في دبي هاربور، أحدث وجهة خارجية للحفلات والعروض الموسيقية في المدينة.

ويمكن لعشاق موسيقى «الجرايم» و«الجاراج» و«الهيب هوب» مشاهدة أول ظهور للفرقة البريطانية الأسطورية ذا ستريتس في كوكاكولا أرينا بدبي يوم 30 نوفمبر في أمسية لا تُنسى.

ويتألق مهرجان AKS Dnace Festival في زيرو غرافيتي يومي 30 نوفمبر و1 ديسمبر، حيث يمكن لعشاق الموسيقى الاستمتاع بإيقاعات بوليوود وأجواء موسيقى التكنو الهندية.

وتضم الأمسية الأولى من سلسلة الحفلات الموسيقية أفضل منسقي الأغاني مثل إيس، وبيتز، وغاوتام الذين يقدمون مجموعة من أشهر أغاني بوليوود، في ما تركز الأمسية الثانية على موسيقى التكنو الهندية مع فنانين مثل 13UXZ، وباسباتش، وسارتك.

وتقدم فعالية «صن دانس» أفضل ما في عالمي الموسيقى والأزياء في سول بيتش يومي 30 نوفمبر و1 ديسمبر، حيث يشهد اليوم الأول إطلالات الفنانين فلو ريدا، وشون كينغستون، وإياز برفقة مجموعة من منسقي الأغاني الموهوبين.

ويتميز اليوم الثاني بالأجواء المليئة بالحيوية مع النجوم جيسون ديرولو، وفات جو، وجا رول، وتتخلل الأمسيتين عروض أزياء لأحدث صيحات الموضة.

وسيعيش الجمهور أجواء العصر الذهبي لسينما هوليوود من خلال العرض المسرحي المذهل لفيلم الغناء تحت المطر، والذي يُقام في دبي أوبرا من 30 نوفمبر وحتى 14 ديسمبر.

ويحيي نجم موسيقى الراب البريطاني الحائز على العديد من الجوائز Stormzy، حفلاً موسيقياً يوم 1 ديسمبر في ملعب ذا سيفنز ستاديوم بدبي.

ويستعد دبي فستيفال سيتي مول لتقديم احتفالات ممتعة بمناسبة عيد الاتحاد يوم 2 ديسمبر، مع حفل موسيقي للمطربة أريام يبدأ في 8 مساءً، وعروض متجولة رائعة في جميع أنحاء مركز التسوق من الساعة 5:30 مساءً وحتى 10 مساءً، وديكورات احتفالية تزين فستيفال سكوير، وعرض مذهل للألعاب النارية في فستيفال باي في الساعة 8 مساءً.

وتُقام قمة ميغاكامبوس، إحدى أكبر الفعاليات التجارية وأكثرها تأثيراً في العالم، في الفترة من 2 وحتى 3 ديسمبر في كوكاكولا أرينا، حيث تجمع بين ألمع العقول وأبرز الخبراء على مستوى العالم تحت سقف واحد لمشاركة أفكارهم وإلهام الجيل القادم من قادة الفكر.

وسيستمع الضيوف إلى كبار قادة الفكر والأعمال مثل ريتشارد برانسون، وحبيب نور محمدوف، وكايسي نيستات، وراندي زوكربيرغ، وغيرهم.

وسيشهد استاد آل مكتوم يوم 30 نوفمبر حدثاً تاريخياً لكرة القدم، حيث تجمع بطولة كأس الملوك في دبي عدداً من أساطير اللعبة مثل جون تيري، وروبيرتو كارلوس، وباول بوجبا، وديفيد فيا، ومايكل أوين. ويواجه فريق هيدج آند ساكس ورلد رويالز، فريق كينجز في مباراة افتتاحية ممتعة.

ويدعو سباق «سكتشرز برفورمانس رن» العدائين من جميع الأعمار للتنافس عبر مسارات ذات إطلالات خلابة في 1 ديسمبر. ويمكن للمتنافسين الركض عبر مسارات بطول 3 أو 5 أو 10 أو 21 كيلومتراً.

عروض الفنادق

تكشف أفضل الفنادق والمعالم السياحية في دبي عن تجارب خاصة وباقات حصرية لتمكين العائلات من صنع ذكريات لا تُنسى في عيد الاتحاد هذا العام، من العروض التراثية إلى الأنشطة الترفيهية للأطفال والتخفيضات الحصرية.

وترحب منتجعات حتا بالضيوف للاحتفال بعيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات من 28 نوفمبر وحتى 3 ديسمبر مع عرض «ستاي آند بلاي» الحصري.

حيث يمكن للزوار الاختيار من بين مجموعة من خيارات التخييم الفاخر، بما في ذلك خيم الداماني، والتخييم مع مسبح خاص، وعربات الإقامة المتنقلة، والمخيمات الاحترافية، مع الاستمتاع بالدخول المجاني إلى 18 نشاطاً مميزاً في حتا وادي هب، تشمل الانزلاق بالحبل، والرماية، وتسلق الجدران.

ويدعو موشنجيت دبي ضيوفه للاحتفال بعيد الاتحاد من خلال عرض لفترة محدودة يتضمن أربع تذاكر بسعر ثلاث تذاكر لمدة أسبوع واحد فقط. ويمكن للزوار الاستمتاع بالتجربة الترفيهية في موشنجيت دبي، ومشاهدة الاستعراضات الفنية التراثية، والتلذذ بالمأكولات الإماراتية الأصيلة، والتعمق في تفاصيل الديكور الجميلة التي تبرز التراث الغني للدولة.

وتحتفل أجنحة تيرا وفيجن في مدينة إكسبو دبي بعيد الاتحاد تحت شعار «تكريم الماضي والحفاظ على المستقبل»، وذلك من 30 نوفمبر وحتى 3 ديسمبر. ويمكن لسكان دولة الإمارات الاستمتاع بتخفيض 53 بالمئة على تذاكر Attractions Pass المتوفرة في شباك التذاكر.

وسيعرض جناح فيجن أنشطة ثقافية تعكس التراث الغني لدولة الإمارات، في حين يقدم جناح تيرا تجارب تفاعلية تركز على الطبيعة وتسلط الضوء على الاستدامة.

وتشمل الاحتفالات عروضاً حية لأوركسترا الفردوس، وعرض العيّالة التراثي، ولقاء مع شخصيتي راشد ولطيفة. وستضم ساحة الوصل محطات تحمل الطابع الإماراتي مع الرسم بالحناء، واللقيمات، والرقاق، وغيرها من المأكولات المحلية الشهية.

وسيستمتع السكان والزوار من مختلف الأعمار بالعروض المشوقة في دبي دولفيناريوم مع تخفيضات 30 بالمئة على التذاكر.وستسعد شخصية مدهش المحبوبة العائلات في مختلف أنحاء دبي من خلال ظهورها في عطلة نهاية الأسبوع لعيد الاتحاد.

عروض التجزئة

يمكن للمتسوقين الاستفادة من العروض الترويجية والتخفيضات على العطور، والمجوهرات، والأزياء، والأحذية، والأدوات المنزلية، والملابس من أشهر العلامات التجارية.

ويحتفل سيتي سنتر مردف بعيد الاتحاد لمدة أسبوع كامل من 28 نوفمبر وحتى 3 ديسمبر من الساعة 4 عصراً وحتى 10 مساءً في منطقة «سنترال غاليريا»، حيث تسلط الاحتفالات الضوء على المواهب المحلية.

ويسلط ركن المعرض الضوء على التراث الغني وأسلوب الحياة في دولة الإمارات، كما تكتسب الاحتفالات طابعاً ثقافياً من خلال مجموعة من العروض الفنية التراثية. وتقدم ماكينة البيع للمتسوقين مجموعة من المكافآت والهدايا المجانية، مما يعزز تجربة الاحتفال بعيد الاتحاد.

المأكولات الإماراتية

تستعد دبي لتقديم مجموعة استثنائية من تجارب تناول الطعام من خلال مبادرة مأكولات إماراتية التي تُقام في المطاعم الرائدة على مستوى المدينة من 28 نوفمبر وحتى 3 ديسمبر، وتشمل قوائم طعام حصرية، وعروضاً ترويجية خاصة، وفعاليات تجمع بين المأكولات الإماراتية الأصيلة ولمسة من النكهات العالمية.