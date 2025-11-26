دبي الجنوب للعقارات تكشف عن مشروع إنشاء «خليج الجنوب مول»

كشفت دبي الجنوب للعقارات عن مشروع إنشاء «خليج الجنوب مول»، أول وجهة تجارية وترفيهية متكاملة في المنطقة السكنية بدبي الجنوب.

والمشروع بمساحة تقارب 200 ألف قدم مربعة موزعة على الطابق الأرضي والأول والسطح، ويضم 60 محلاً للبيع بالتجزئة، ومتجرين رئيسيين وردهة طعام راقية، إلى جانب مجموعة من المرافق تشمل مساحات ترفيهية خارجية ونادياً رياضي، وعيادة طبية، ومواقف مخصصة لأكثر من 400 مركبة.

وسيكون المول قلب مشروع «خليج الجنوب»، الوجهة السكنية متعددة الاستخدامات على الواجهة المائية لدبي الجنوب، والتي تضم أكثر من 800 فيلا وتاون هاوس واسعة، وأكثر من 200 فيلا فاخرة على الواجهة المائية، وبحيرة تمتد لكيلو متر واحد، وممشى بطول 3 كيلو مترات . ومن المقرر أن تبدأ أعمال الإنشاء قريباً، على أن يتم الإعلان لاحقاً عن تفاصيل إضافية حول موعد الافتتاح.