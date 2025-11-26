«مِراس» تمنح عقداً بقيمة 1.9 مليار درهم لتنفيذ أعمال بناء مجمع «ذا إيكرز»

منحت «مِراس»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، عقداً بقيمة 1.9 مليار درهم لشركة اتحاد الهندسة الإنشائية (يونك)، لتنفيذ أعمال بناء مجمع الفلل «ذا إيكرز». ويتضمن العقد إنجاز الدفعة الأولى التي تضم 642 فيلا مع المرافق المجتمعية الملحقة بها، بحلول الربع الأخير 2027.

وقال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـ«دبي القابضة للعقارات»: «يشكل «ذا إيكرز» المرحلة التالية من رؤية «مِراس» الرامية إلى بناء بيئات سكنية يجتمع فيها التصميم الراقي والاستدامة وجودة الحياة. ويؤكد تعاوننا مع «يونك» التزامنا بتطوير منازل تعكس التميز المعماري لدبي».

وقال المهندس عبدالحليم موحد، رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد الهندسة الإنشائية (يونك): «يسرنا التعاون مع «مِراس» لإنجاز واحد من مشاريعها التي تعكس ريادة دبي المستمرة في تحقيق التميز السكني». وتترواح مساحات الفلل بين 3048 إلى 6001 قدم مربعة.