«فورس بوينت» توسّع نطاق أعمالها في المنطقة عبر مدينة دبي للإنترنت

تواصل مدينة دبي للإنترنت تعزيز منظومتها المتكاملة للأمن السيبراني مع إعلان شركة «فورس بوينت»، المتخصصة عالمياً في مجال أمن البيانات، عن توسيع نطاق أعمالها الإقليمية.

وتوفر «فورس بوينت» خدمات حماية البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في إيجاد نهج موحد لتحديد المخاطر وتطبيق الأنظمة والقوانين بمرونة عالية، ضمن بيئة تكنولوجيا المعلومات والبيانات الموزعة المعقدة اليوم.

وشارك عمار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع التجاري والمدير العام لمدينة دبي للإنترنت، في حفل الإعلان عن توسيع نطاق أعمال شركة «فورس بوينت» في المنطقة، إلى جانب الفريق القيادي للشركة، برئاسة سامر ضياء، النائب الأول لرئيس المبيعات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة «فورس بوينت».

و أكد عمار المالك أن مد جسور التعاون بين رواد قطاع التكنولوجيا من حول العالم يعد ركيزة أساسية في مسيرة مدينة دبي للإنترنت الطموحة، لدفع عجلة الاقتصاد الرقمي منذ أكثر من 25 عاماً.

وقال: «تؤدي شركة «فورس بوينت» دوراً محورياً في تعزيز أمن بيانات نخبة من أبرز الشركات الرائدة عالمياً، حيث تسهم بشكل ملحوظ في رسم ملامح مستقبل قطاع أمن البيانات العالمي. ويسرنا أن توسع «فورس بوينت» نطاق أعمالها ضمن منظومتنا المتكاملة، التي تستقطب رواد القطاع والمبتكرين من كل أنحاء العالم لبناء مستقبلٍ رقمي آمن ومستدام.

ونؤكد التزامنا بمواصلة الإسهام في دفع عجلة الاقتصاد الرقمي، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33». وقال سامر ضياء، النائب الأول لرئيس المبيعات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة «فورس بوينت»:

«يعكس توسيع نطاق أعمالنا الإقليمية من خلال مدينة دبي للإنترنت التزامنا الراسخ بمساعدة المستخدمين في المنطقة على ترجمة الرؤى إلى إجراءات فعالة لحماية أمن البيانات. ونواصل تزويد الشركات والجهات الحكومية في المنطقة بأنظمة ذكية لحماية أمن البيانات، بما يتيح لها تحديد أولوياتها بوضوح، وتعزيز حماية بياناتها».