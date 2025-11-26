منتدى الأعمال الإماراتي الليتواني يبحث تعزيز الاستثمار وتوسيع الأعمال

بحث منتدى الأعمال الإماراتي - الليتواني الثاني، الذي عقد، أمس، في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، فرص تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ليتوانيا، والعمل على توسيع قاعدة الأعمال المشتركة، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين.

نظم المنتدى رابطة غرف التجارة والصناعة والحرف الليتوانية، بمشاركة واسعة من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص من البلدين، بهدف دعم الشراكات التجارية، وتطوير مسارات جديدة للتعاون الاقتصادي.

وأكد عبد الله سلطان العويس، نائب رئيس اتحاد غرف الإمارات، رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس الجانب الإماراتي في مجلس الأعمال الإماراتي الليتواني، أن انعقاد المنتدى واجتماع مجلس الأعمال المشترك الثاني في فيلنيوس يعكسان حرص الجانبين على تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال.

وبحث الفرص الاستثمارية الواعدة، والعمل على رفع حجم التبادل التجاري بين الإمارات وليتوانيا، وأوضح أن المنتدى يشكل منصة مهمة لتأسيس علاقات تجارية جديدة بين أصحاب الأعمال الإماراتيين ونظرائهم الليتوانيين، وتطوير مجالات التعاون في صناعات حيوية ومتنوعة، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي في البلدين.

من جانبه، قال سيجيتاس جايليوناس، رئيس رابطة غرف التجارة والصناعة والحرف الليتوانية، إن المنتدى شهد مشاركة أكثر من 30 شركة ليتوانية تعمل في قطاعات، تشمل الأثاث والعقارات والسياحة وغيرها، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً أكبر على الاستثمار في التكنولوجيا وتقنيات الطاقة النظيفة باعتبارها من أبرز مجالات التعاون المستقبلية.