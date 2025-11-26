تقويم دبي لقطاع التجزئة 2026 يحتفل بعقد من الفعاليات الاستثنائية

كشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن النسخة العاشرة من تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة، والتي تكتسب أهمية خاصة مع الاحتفال بعقد من الشراكات المتميزة، والحملات التي حطّمت الأرقام القياسية، والفعاليات والتجارب التفاعلية التي أسهمت في الارتقاء بالتجارب وأسلوب الحياة في جميع أنحاء دبي.

ويقدم تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة أجندة حافلة تضم 18 فعالية من المهرجانات والحملات والاحتفالات الثقافية على مدار عام كامل، والتي تتوزع في مختلف أرجاء الإمارة، ما يعزز مكانة دبي إحدى أبرز الوجهات العالمية في تجارب التسوّق وأنماط الحياة والترفيه.

وتشمل هذه الفعاليات خلال الفترة المقبلة عدداً من أبرز المهرجانات، وفي مقدّمتها مهرجان دبي للتسوّق في دورته الحادية والثلاثين، إضافة إلى مفاجآت صيف دبي، التي تتضمن مبادرة جديدة هي، «تخفيضات صيف دبي الكبرى».

وتواصل فعاليات 2026 المرتقبة تعزيز الإرث الراسخ للتقويم السنوي، والقائم على النمو اللافت والتوسع العالمي المتسارع، ولا سيما بعد الإنجازات الاستثنائية التي حقّقها تقويم 2025. وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة:

«يجسد تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة 2026 التزام الإمارة الراسخ بالتميز والتنوع في إطار الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

فالعام القادم يحمل من جديد تجارب متنوعة وعالمية المستوى لسكان دبي وزوارها، ويسهم في ترسيخ المكانة العالمية للإمارة بوصفها عاصمة للتسوق وأسلوب الحياة والفعاليات الثقافية.

ومع احتفالنا بمرور 10 أعوام استثنائية على مسيرة هذا التقويم، نستذكر بفخر مسيرة التطور التي شهدها قطاع التجزئة في دبي، متحوّلاً من رؤية واعدة إلى نموذج رائد عالمياً في تقديم تجارب التسوق المبتكرة.

فاليوم نقف عند هذه المحطة المتميّزة، لنؤكد مجدداً التزامنا برسم ملامح جديدة من الإبداع والتعاون المثمر للارتقاء بقطاع التجزئة المحلي، وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».

ومنذ إطلاقه في عام 2017، ارتقى هذا التقويم حتى أصبح من ركائز النجاح الاقتصادي والسياحي لدبي، فقد جمع بين أكثر من ألف علامة تجارية و4 آلاف متجر، مساهماً بذلك في تحقيق مليارات الدراهم من المبيعات، ومحفّزاً موجةً من الإبداع في مختلف القطاعات، ومعززاً بذلك مكانة دبي عاصمة للتسوق في المنطقة. ويضم تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة 2026، ما يلي:

- مهرجان دبي للتسوق (5 ديسمبر 2025 - 11 يناير 2026): يعود مهرجان دبي للتسوق في دورته الحادية والثلاثين، وهو أطول مهرجان من نوعه على مستوى العالم، يستمر على مدار 38 يوماً وتتحول خلاله دبي إلى مركزٍ شتوي لتجارب التسوق والترفيه والفعاليات العائلية.

- رأس السنة الصينية (13 - 22 فبراير 2026): تعمّ الاحتفالات الكبرى جميع أنحاء دبي بحلول السنة القمرية الجديدة. ويتضمن البرنامج عروض ألعابٍ نارية مبهرة، وفقرات للرقص التقليدي، وتجارب مختارة لتناول الطعام، إضافة إلى تخفيضات مميزة على منتجات التسوق في مختلف الوجهات الرئيسة، ما يعزز مكانة الإمارة بصفتها وجهة عالمية شاملة.

- موسم دبي للموضة: في الربعين الأول والثاني لعام 2026 يتم إطلاق تشكيلة الربيع والصيف، وفي الربعين الثالث والرابع لعام 2026 يتم إطلاق تشكيلة الخريف والشتاء.

ويحتضن موسم دبي للموضة عشاق الأزياء الفاخرة على مدار العام، حيث يشهد عام 2026 إقامة نسختين من الفعالية التي تحتفي بإمارة دبي بصفتها عاصمة الموضة والأزياء في المنطقة.

- رمضان في دبي والعيد في دبي - عيد الفطر (16 فبراير - 22 مارس 2026): تتحول دبي في الشهر الفضيل إلى وجهة نابضة بالأسواق الليلية، والتجارب التراثية، والخيم الرمضانية المتنوعة لتناول الإفطار والسحور، وعروض التسوق الرائعة مع تنظيمها «رمضان في دبي».

أما احتفالات عيد الفطر فتختتم الشهر الكريم، لتبدأ الأنشطة العائلية وتقديم الهدايا والعروض والزينة تحت عنوان «العيد في دبي».

- التخفيضات الإلكترونية الكبرى: فرصة للاستفادة من أفضل العروض والتخفيضات التي تصل إلى 95% لمدة ثلاثة أيام، وذلك على جميع أنواع المنتجات، بما فيها الملابس، ومنتجات التجميل الفاخرة، والإلكترونيات، والمستلزمات المنزلية.

- مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية (8 - 24 مايو 2026): يدخل هذا المهرجان سريع النمو عامه الخامس الآن، مواصلاً ترسيخ مكانة دبي بصفتها مركزاً عالمياً للألعاب.

يقدم المهرجان لزواره مجموعةً واسعة من الأنشطة ضمن مركز دبي التجاري العالمي وخارجه، ويضم بطولات ومعارض ومنافسات أزياء تنكرية ومبادرات تعليمية.

- العيد في دبي - عيد الأضحى (22 - 31 مايو 2026): عيد الأضحى المبارك هو مناسبة إسلامية مميزة للاحتفال والعطاء وتعزيز مشاعر الألفة، وتشهد خلاله دبي تقديم العديد من العروض الخاصة على تجارب تناول الطعام وعروض الأداء الثقافية وتخفيضات التجزئة المذهلة المناسبة لجميع أفراد العائلة. وهي فرصة مثالية للاستمتاع بالثقافة الغنية والتقاليد العريقة في دبي للسكان والزوار على حد سواء.

- 3 أيام من التخفيضات الكبرى: تُقام هذه الحملة مرتين سنوياً وتقدم تخفيضات تصل إلى 90% على مجموعة كبيرة من المنتجات، بما في ذلك الملابس والإلكترونيات والأثاث والأدوات المنزلية.

- مفاجآت صيف دبي (3 يوليو - 30 أغسطس 2026): يعود صيف دبي بموسمه المنتظر ليقدّم عروضاً قيّمة تمتد على مدار عدة أشهر، مع برامج ترفيهية عائلية تشمل عالم مدهش الشهير، والسحوبات الضخمة، وعروض العودة إلى المدارس.

وتشهد المفاجآت إضافةً نوعية هي تخفيضات صيف دبي الكبرى، والتي تُعد أفضل فترة لعروض التوفير والجوائز. ويُختتم موسم التسوق الصيفي مع التخفيضات النهائية لمفاجآت صيف دبي، التي تمتد على مدار عطلة نهاية أسبوع.

- مهرجان دبي للمفروشات (16 أكتوبر - 1 نوفمبر 2026) يحتفي هذا المهرجان بعالم التصميم الداخلي والابتكارات المنزلية، حيث يوفر عروضاً استثنائية على الأثاث والديكور والأجهزة المنزلية. وقد فاز زوار الدورات السابقة بجوائز كبرى شملت تجديداً كاملاً للمنزل أو حتى منح عقارات.

- مهرجان الأضواء «ديوالي» 2 - 12 نوفمبر 2026: تقام احتفالات في دبي مفعمة بالبهجة، فالمراكز التجارية والشوارع والأحياء تتزيّن بالأضواء المبهرة، لتقدم للمتسوقين عروضاً خاصة على الذهب والملابس والديكور. وتكتمل أجواء الاحتفال بعروض ثقافية مميزة وألعاب نارية.

- تحدي دبي للياقة (31 أكتوبر - 29 نوفمبر 2026): في دورته لعام 2026، يحتفل تحدي دبي للياقة بذكرى مرور 10 سنوات على انطلاقته الأولى، ويدعو جميع السكان والزوار للالتزام بممارسة التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة يومياً على مدى 30 يوماً متتالياً.

وتتحول دبي في هذا الشهر إلى ساحة رياضية ضخمة تعزز مستويات الصحة والسعادة والألفة المجتمعية، من خلال فعاليات مميزة تشمل تحدي دبي للجري، وتحدي دبي للدراجات الهوائية، إضافة إلى الجلسات التعليمية في الحدائق ومراكز التسوق.

- احتفالات عيد الاتحاد لدولة الإمارات (30 نوفمبر - 3 ديسمبر 2026): تحتفل دبي بذكرى تأسيس دولة الإمارات بأجواء وطنية مفعمة بالفخر، تتضمّن عروض ألعاب نارية مذهلة، وفقرات ثقافية، وعروضاً ترويجية، وفعاليات عائلية متنوعة، انسجاماً مع روح الاتحاد والتزام الإمارة المستمر بالتنمية والازدهار.