الاتحاد للطيران تنقل18.1 مليون مسافر خلال 10 أشهر

نقلت الاتحاد للطيران مليوني مسافر خلال شهر أكتوبر الماضي، بزيادة قدرها 28% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ليرتفع بذلك عدد المسافرين منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر إلى 18.1 مليون مسافر، ما يمثل نمواً بنسبة 19% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وحافظت الناقلة على عامل حمولة مسافرين بلغ 88% خلال أكتوبر ومنذ بداية العام. ووصل الأسطول التشغيلي إلى 120 طائرة بنهاية الشهر، مع شبكة وجهات تضم أكثر من 100 وجهة، تم التشغيل إلى 96 منها خلال الشهر نفسه.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، إن نمو أعداد المسافرين 28% في أكتوبر يعكس الزخم الكبير الذي حققناه.