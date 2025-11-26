نشاط كبير خلال اليوم الثاني من معرض الخمسة الكبار في دبي

واصل معرض «الخمسة الكبار - Big 5 Global» فعالياته لليوم الثاني، أمس، في مركز دبي التجاري العالمي، حيث شهد نشاطاً كبيراً عبر مواضيع متنوعة وشاملة من المدن القابلة للمعيشة والمترابطة، إلى أول روبوت في العالم لرصف الكتل الخرسانية قادر على تحقيق إنتاجية أكبر بعشر مرات، مروراً بخزان مياه هو الأكبر من نوعه، وغيرها من الحلول الذكية والمستدامة لاغتنام الفرص العالمية في مجالي البناء والتطوير. وتواصل زخم المعرض مع إقبال واسع من الحضور على امتداد أكثر من 20 قاعة.

وفي اليوم الأول من قمة LiveableCitiesX Summit، شارك في الجلسة الافتتاحية الدكتور سيف سلطان الناصري، وكيل دائرة البلديات والنقل بالإنابة في أبوظبي.

وحققت أبوظبي قفزة نوعية من المركز العاشر إلى الخامس في مؤشر IMD للمدن الذكية خلال 12 شهراً فقط، وتتطلّع العاصمة الإماراتية اليوم لتحقيق المركز الأول عالمياً.

وأوضح الناصري بأنّ المبادرات الرئيسية التي تدعم مسيرة الإمارة تشمل التخطيط الحضري الديناميكي، والاستخدام الواسع للتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتوقع احتياجات السكان، إضافة إلى إنشاء أكثر من 200 حديقة مجتمعية تعزز الترابط ونمط الحياة النشط والشمولية لجميع الفئات العمرية.

من جهته، أشار المهندس عبدالله محمد البلوشي، المدير العام لمركز التخطيط العمراني والتراخيص بالإنابة في دائرة البلديات والنقل، إلى أن مثل هذه الفعاليات تسلط الضوء على الفوائد التي تجنيها المدن عندما تعمل الجهات المعنية بانسجام تامّ، قائلاً: «تُظهر فعاليات مثل الخمسة الكبار قدرة توافق القطاعين الحكومي والخاص على تسريع وتيرة تطوير مدن أكثر استدامة وقابلية للعيش».