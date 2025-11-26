Al Bayan
أعمال

قيادات مالية عربية: «سندك» مرجعية مهمة لتسوية المنازعات

وام

أبوظبي

زار وفد من القيادات المالية العربية ضم 50 مسؤولاً من 20 دولة عربية مقر وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية «سندك». واطلع الوفد خلال الزيارة على اختصاصات الوحدة ودورها كأول وحدة مستقلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعنى بحماية المستهلك المالي، إلى جانب استعراض تجربتها ونموذج عملها المتقدم في تسوية المنازعات وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية.

وأكدت القيادات العربية أن «سندك» يعد مرجعية مهمة لتطوير منظومات فاعلة لتسوية المنازعات. تأتي الزيارة ضمن فعاليات الوفود المشاركة في «قمة قادة الشمول المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2025»، التي استضافها مصرف الإمارات المركزي في أبوظبي.