«منتدى مجالس سيدات الأعمال» 2025 يضع خريطة الطريق للاقتصاد الدائري

نظم «مجلس سيدات أعمال الشارقة»، أول من أمس في الجادة بالشارقة، الدورة الثالثة من «منتدى مجالس سيدات الأعمال» 2025، تحت شعار «تمكين التواصل، تعزيز التأثير، وبناء المستقبل»، وذلك بالتعاون «مجلس سيدات أعمال أبوظبي»، و«غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في الإمارات»، وذلك بهدف وضع خريطة طريق للاقتصاد الدائري بدولة الإمارات.

وأقيم افتتاح المنتدى بحضور الشيخة هند بنت ماجد القاسمي، رئيسة مجلس سيدات أعمال الشارقة، وأغنيس لوبيز-كروز، مديرة غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في الإمارات. وفي كلمتها الرئيسية، قالت الشيخة هند بنت ماجد القاسمي:

«تسهم النساء في رسم مسار الاقتصاد في الإمارات، وبناء مستقبله. ومن خلال الابتكار والشمول والجهود المؤسسية، تسهم المرأة في بناء نماذج أعمال مستدامة وقادرة على التنافس على المستوى العالمي، كما تؤثر المرأة في أولويات النمو الوطني.

فريادة المرأة ليست مجرد اصطلاح رمزي، بل واقع تنظيمي يجسد مشاركتها في رسم مسار تطور الاقتصاد وضمان مرونة عملية التقدم والتطور والازدهار. ويوفر هذا المنتدى منصة استراتيجية لتنسيق الجهود، وتبادل الرؤى، وتسريع أثر المشاريع النسائية في جميع أنحاء دولة الإمارات».