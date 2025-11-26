«شراع» يفتح باب الترشح لجوائز «سِفّي» لتكريم التميز الريادي العالمي

أعلن مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026 فتح باب الترشح والتسجيل لجوائز «سِفّي» 2026، التي تكرّم الجهود الاستثنائية للمؤسسين والموجهين والداعمين ورواد الأعمال، الذين أسهموا في تعزيز الابتكار والنمو والتأثير الإيجابي في منظومة الأعمال.

وذلك ضمن خمس فئات رئيسية تشمل: «التكنولوجيا»، «التأثير الاجتماعي»، «النجم الصاعد»، «الموجّه المتميز»، و«داعم المنظومة الريادية». ويستمر استقبال طلبات الترشح والتسجيل حتى 31 ديسمبر 2025.

ويتم تكريم الفائزين بالجوائز خلال مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026، الحدث الأكبر من نوعه في المنطقة، والمقرر انعقاده يومي 31 يناير و1 فبراير 2026، في «مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار».

وذلك في إطار جهود «شراع» لترسيخ مكانة الحدث منصة رائدة تجمع أبرز العقول والخبراء والمبتكرين لصياغة ملامح الجيل الجديد من أصحاب المشاريع الريادية في المنطقة، وإتاحة الفرصة لهم لتعزيز حضورهم وتأثيرهم في الساحة الريادية محلياً وإقليمياً.

وتستقبل الجوائز طلبات الترشح من الأفراد والمؤسسات المعنية بالمنظومة الريادية، متيحة للمشاركين ترشيح أنفسهم أو ترشيح الآخرين على الرابط: sharjahef.com/seffy-awards-2026. وتلتزم الجوائز بكفاءة وشفافية عملية التقييم، بإشراف لجنة تحكيم تضم نخبة من الخبراء والشركاء ممن يقيمون الترشيحات وفق معايير مهمة.

ويُقيّم أعضاء لجنة التحكيم الترشيحات في فئة «التكنولوجيا»، استناداً إلى تميّز الحلول المقدمة ومعالجتها للتحديات وقدرتها على التطور والتوسع وتعزيز الاستثمار، إلى جانب النجاحات السابقة التي حققها المؤسس. في حين تُقيَّم الترشيحات المشاركة في فئة «التأثير الاجتماعي» بناءً على التأثير الإيجابي الهادف للمشروع.