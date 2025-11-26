«أوبن إيه آي» توفر حلول استضافة البيانات محلياً في الإمارات

تواصل وتيرة تبنّي الذكاء الاصطناعي في الإمارات تسارعها، حيث أعلنت شركة «أوبن إيه آي» OpenAI عن توفر خدمة استضافة البيانات محلياً لعملائها من الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يسمح للشركات بتخزين البيانات محلياً عند استخدام ChatGPT Enterprise أو ChatGPT Edu أو استخدام منصة API الخاصة بـ OpenAI.

يتيح هذا الخيار للشركات في دولة الإمارات تخزين البيانات محلياً، ما يساعدها على تلبية متطلبات الامتثال والحوكمة والتشغيل الوطنية مع توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي.

ويزداد انتشار الذكاء الاصطناعي بين الأفراد والشركات في جميع أنحاء الإمارات، حيث تضاعف عدد مستخدمي OpenAI في الإمارات ثلاث مرات في العام الماضي، ويستخدم حوالي 60% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً، ونصف من تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عاماً ChatGPT أسبوعياً.

يترجم هذا الزخم إلى تبن قوي على مستوى الشركات والمؤسسات، حيث تنشر شركات مقرها الإمارات، ومنها G42 ومبادلة ومجلس أبوظبي للاستثمار (ADIC) والدار وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وجامعة خليفة وجامعة نيويورك أبوظبي وكليات التقنية العليا وجامعة الإمارات العربية المتحدة وشركة تابي، تقنيات OpenAI لزيادة الإنتاجية وتسريع الابتكار وتحقيق أهداف استراتيجية رؤية الإمارات 2031 الرامية إلى ترسيخ الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء الدولة.

ويُسهّل خيار «استضافة البيانات محلياً» في دولة الإمارات على الشركات ومؤسسات القطاع العام والمؤسسات التعليمية تبني الذكاء الاصطناعي ومواءمته مع السياسات المحلية والاحتياجات التشغيلية.