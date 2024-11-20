«إينوك لينك» تفوز بجائزتين من جلوبال براندز 2024

حصلت «إينوك لينك»، مزود خدمات توصيل الوقود الرقمية عند الطلب والتابعة لمجموعة إينوك، على جائزتين مرموقتين من جوائز جلوبال براندز 2024 والتي تهدف لتكريم العلامات التجارية ذات الأداء المتميز عبر مختلف القطاعات.

استقطبت جوائز جلوبال براندز 2024، والتي تقدمها مجلة جلوبال براندز، ما يزيد على 1500 من صناع القرار من أكثر من 120 دولة للتواصل وتبادل المعرفة والاحتفال بالتميز.

وحصلت «إينوك لينك» على جائزة «أفضل تطبيق لتكنولوجيا الخدمات اللوجستية» عن تقنيتها المتطورة لجدولة مواعيد التسليم، والتي حققت كفاءة كبيرة في استخدام الموارد وزادت مستوى رضا العملاء.

كما فازت «إينوك لينك» بجائزة «أفضل ابتكار في مجال الطاقة المستدامة» عن ميزات وتصميم محطتها المتنقلة بنظام تزويد الوقود بالطاقة الشمسية، وهي خيار صديق للبيئة يقلل الانبعاثات الكربونية ويحد من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية. وتوفر شواحن الطاقة الشمسية لأسطول «إينوك لينك» القدرة على تزويد الوقود بالاعتماد على البطارية لمدة تصل إلى 8 ساعات، مما يوفر للعملاء خدمة متواصلة وموثوقة.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «هذا التكريم الدولي من جوائز جلوبال براندز 2024، يعكس التزامنا التام بأفضل الممارسات الدولية في مجال الابتكار في التكنولوجيا والاستدامة. ونحن في مجموعة إينوك لا ندخر جهداً لمواصلة الارتقاء بعملياتنا ودعم رسالتنا الوطنية في تحقيق خارطة الطريق المستقبلية لدولة الإمارات».