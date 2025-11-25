مجموعة الإمارات تستثمر في قادة المستقبل من كوادرها الوطنية

شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، تكريم مجموعة الإمارات أمس لأكثر من 90 من الكفاءات الوطنية من مختلف إدارات المجموعة، بعد إتمامهم بنجاح 14 برنامجاً من برامج القيادة والتطوير المهني منذ بداية العام. وقد صممت هذه البرامج، التي تنفذها المجموعة بالتعاون مع جهات حكومية وشركاء أكاديميين عالميين، لتسريع مسار النمو المهني لأصحاب الكفاءات الإماراتية الواعدة، وتزويدهم بمهارات قيادية متقدمة تدعم الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات، وترسخ جاهزية المجموعة لمرحلتها المقبلة من التوسع والنمو.

وشمل الخريجون هذه السنة أطيافاً متعددة من المواهب الوطنية، بدءاً من المديرين في المستوى المتوسط وصولاً إلى القيادات العليا، بما يعكس تنوع القدرات الإماراتية واتساع نطاق الخبرات عبر وحدات الأعمال المختلفة. وقد نفذ الخريجون 20 مشروعاً نوعياً كجزء من رحلتهم التطويرية، ترجمت إلى نتائج عملية تسهم في دعم مسيرة التقدم في الدولة. ومن بين أبرز المبادرات برنامج الذكاء الاصطناعي المعتمد وطنياً، ومشروع تخفيف حرارة الجو للعاملين الذي أطلقته دناتا ضمن حملة «Beat the Heat»، إلى جانب مشاركات استشارية استراتيجية دعمت منظومة الأعمال المحلية، ما يجسد ثقافة الابتكار وحل المشكلات التي تتميز بها مجموعة الإمارات.

وقدم المشاركون في البرامج الـ14 حلولاً مبتكرة وتوصيات استراتيجية لمعالجة تحديات رئيسية في قطاعات الطيران والسياحة والمالية والاستدامة وتجربة العملاء والتميز الحكومي، في جهود أسهمت في تعزيز طموحات دبي المستقبلية، وجسدت في الوقت ذاته القيم المؤسسية للمجموعة القائمة على التميّز والتفكير الاستراتيجي والتنافسية العالمية.

توسيع الفرص الأكاديمية

وفي خطوة تعكس التزام مجموعة الإمارات بتوفير فرص تعليمية عالمية المستوى للمواطنين، وسعت مجموعة الإمارات خلال هذا العام خيارات مساراتها الأكاديمية لتشمل برامج ماجستير في أربع جامعات دولية رائدة: كينغز كوليدج لندن، وجامعة جورج تاون، وجامعة هارفارد، وجامعة غلاسكو. ويواصل الموظفون الإماراتيون الملتحقون بهذه البرامج في تخصصات تشمل السياسات العامة، والعلاقات الدولية، والتمويل، والابتكار، وإدارة الطيران، والقيادة في هذه المؤسسات الأكاديمية، بناء قاعدة معرفية أعمق تمكنهم من تلبية متطلبات القوى العاملة في المستقبل، ومواكبة احتياجات صناعة الطيران العالمية المتطورة.

ويستمر الطلبة الإماراتيون المسجلون في برنامج الماجستير التابع لمجموعة الإمارات في تحقيق مراكز متقدمة ضمن دفعاتهم الأكاديمية، بما يسلّط الضوء على تميزهم العلمي، ويؤكد في الوقت نفسه قوة منظومة الإرشاد وبرامج التطوير التي تعتمدها المجموعة.

استراتيجية التوطين

ويظل التطوير المستمر للكفاءات الوطنية حجر الزاوية في استراتيجية التوطين لدى مجموعة الإمارات. ومن خلال الاستثمار المتواصل في تطويرهم المهني والأكاديمي، تلتزم المجموعة بإعداد الجيل المقبل من القادة الإماراتيين، وتمكينهم من الإسهام في تشكيل مستقبل قطاعي الطيران والسفر في دولة الإمارات، وتحقيق مساهمات مؤثرة على الساحة العالمية عبر حلول مبتكرة تتوافق مع أعلى المعايير الدولية.