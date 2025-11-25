بنك الكويت الوطني يفتتح فرعاً في مركز دبي المالي العالمي

احتفل بنك الكويت الوطني بالافتتاح الرسمي لفرعه الجديد في مركز دبي المالي العالمي، وذلك بحضور كبار المسؤولين والتنفيذيين، وعدد من أبرز الشركاء وأصحاب المصالح. ويعد الفرع الجديد، الحاصل على ترخيص الفئة الأولى من سلطة دبي للخدمات المالية، رابع فروع بنك الكويت الوطني في الإمارات، بما يعزز انتشاره الاستراتيجي في مختلف أنحاء الدولة.

ومن خلال الاستفادة من الإطار القانوني والتنظيمي المتطور والشبكة العالمية المترابطة، التي يوفرها مركز دبي المالي العالمي، يرسخ بنك الكويت الوطني دوره محركاً رئيسياً لتدفقات رؤوس الأموال عبر الحدود، عبر تسهيل حركة التمويلات الإقليمية والدولية، وتمكين عملائه من التعامل بثقة مع ديناميكيات الأسواق العالمية، كما يسهم هذا التوسع في دعم مسار التنويع الاقتصادي للإمارات وتعزيز التكامل المالي الخليجي على نطاق أوسع.

وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «يعكس انضمام بنك الكويت الوطني إلى منظومتنا المالية الجاذبية المتنامية لمركز دبي المالي العالمي وجهة مفضلة للبنوك الخليجية الساعية إلى توسيع حضورها العالمي. ومع تزايد المؤسسات الإقليمية التي تختار تأسيس أعمالها في المركز تتسع أمامها فرص الاستفادة من الإطار القانوني والتنظيمي العالمي الذي يوفره، إلى جانب مستوى الترابط الرفيع وعمق أسواق رأس المال، بما يعزز قدرتها على خدمة عملائها الإقليميين والدوليين واقتناص فرص جديدة، ويجسد هذا الزخم مكانتنا الراسخة بوصفنا المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا».

وألقى نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر، كلمة أكد فيها عمق الروابط، التي تجمع بين الكويت والإمارات، قائلاً: «لطالما شكلت العلاقة الراسخة بين الكويت والإمارات حافزاً رئيسياً للازدهار الإقليمي، إذ تستند إلى تاريخ مشترك، واحترام متبادل، ورؤية موحدة للتقدم المشترك. ويعد هذا الفرع الجديد في مركز دبي المالي العالمي خطوة تتجاوز مفهوم التوسع الجغرافي التقليدي، إذ يجسد التزامنا الراسخ بتعزيز التكامل المالي، وتسهيل تدفقات رؤوس الأموال عبر الحدود، بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، وتعميق الترابط بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي».

وأضاف الصقر: «في مركز دبي المالي العالمي، أحد أبرز المراكز المالية العالمية، نرسخ حضوراً يهيئ مساحة للابتكار والاستقرار، ويولد فرصاً مستدامة، تعود بالنفع على الأجيال القادمة. ويواصل بنك الكويت الوطني ترسيخ مكانته جسراً للتواصل والتكامل الإقليمي، مستثمراً خبراته العميقة، لتجاوز التحديات الجيوسياسية، وتقديم قيمة مضافة، تسهم في تعزيز المكانة العالمية للمنطقة».