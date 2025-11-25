«بنك سي آر دي بي» يفتتح مقراً في «دبي المالي العالمي»

أعلن «بنك سي آر دي بي» التنزاني عن حصوله على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية لتأسيس مكتب في مركز دبي المالي العالمي، ما يمثل إنجازاً تاريخياً؛ إذ إنه أول بنك في منطقة شرق أفريقيا يحصل على هذا الترخيص.

ويؤكد هذا الإنجاز دور «سي آر دي بي» كونه بنكاً رائداً في القطاع المصرفي الأفريقي، حيث يوسع نطاق عملياته خارج الحدود ويربط شرق ووسط أفريقيا بمنطقة الخليج والأسواق العالمية. ولا يقتصر هذا الإنجاز على كونه إنجازاً رمزياً فحسب، بل سيشكل المكتب الجديد جسراً استراتيجياً لفتح آفاق جديدة للتجارة، وجذب الاستثمارات، وتسريع وتيرة النمو المستدام للمؤسسات والمجتمعات والاقتصادات الوطنية على حد سواء.

وعلى مدار أكثر من 30 عاماً من التطور والريادة، يقدم «بنك سي آر دي بي» خدماته إلى أكثر من خمسة ملايين عميل في تنزانيا وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية من خلال محفظة متنوعة تشمل الخدمات المصرفية للأفراد، والشركات، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل التجارة والحلول الرقمية. وتم تعيين جاكسون كيهينغو ممثلاً رئيسياً لقيادة العمليات في دبي، حيث سيعمل بالتنسيق مع قيادة البنك لتحقيق هذا الطموح الإقليمي.

وقال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي: يؤكد انضمام البنك دور مركز دبي المالي العالمي بوابة للبنوك التي تسعى للتوسع في الأسواق ذات معدلات النمو العالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وسيتمكن «بنك سي آر دي بي» من خلال الانضمام إلى منظومتنا، من الوصول إلى بنية تحتية مالية راسخة، وتعزيز الشراكات الإقليمية، وفتح فرص جديدة للنمو المستدام. ونتطلع إلى دعم «بنك سي آر دي بي» في تحقيق أهدافه الاستراتيجية من دبي.

من جانبه، قال عبدالمجيد نسيكيلا، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لـ«بنك سي آر دي بي»: يعد دخولنا إلى مركز دبي المالي العالمي مبنياً على رؤية واضحة وأهداف محددة، إذ يعكس قناعتنا بأن مستقبل منطقة شرق أفريقيا لا يكمن فقط في النمو المحلي، بل في التواصل الفعال والجريء مع العالم.