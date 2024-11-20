«الاتحادية للضرائب» تعزز التواصل الإعلامي

عقدت الهيئة الاتحادية للضرائب لقاءً إعلامياً مع مُمثلي برامج البث المباشر الإذاعية في الدولة تم خلاله استعراض مشاريع التطوير المُستمرة التي تقوم بها الهيئة ومبادراتها في مجالي التحول الرقمي وتصفير البيروقراطية.

وأكدت الهيئة في بيان صحفي أن اللقاء الإعلامي الذي عُقد في مقر الهيئة بحضور خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، وعدد من المسؤولين في الهيئة جاء في إطار جهودها لتعزيز علاقات التعاون والتواصل المستمر مع شركائها في القطاع الإعلامي، للتعرف على آرائهم وملاحظاتهم والاستفادة منها وأخذها بعين الاعتبار في خطط تحسين الأداء المُتواصلة للهيئة.

وأوضحت أنه تم خلال اللقاء إحاطة مُمثلي برامج البث المباشر بمُستجدات تطبيق ضريبة القيمة المُضافة، والضريبة الانتقائية، وضريبة الشركات، وجهود الهيئة لدعم ومُساندة الخاضعين للضريبة لتسهيل الامتثال للتشريعات الضريبية، وتم إلقاء الضوء على مشاريع ومبادرات الهيئة.

ومن بينها تطبيق «مسكن» الذكي لاسترداد المواطنين لضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن بناء مساكنهم الجديدة، وتطبيق «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الذكية، و«باقة موَفَّق» لتسهيل ممارسة الأعمال والامتثال الضريبي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال خالد البستاني خلال اللقاء: «نحرص على التواصل الدائم مع جميع المعنيين بالقطاع الضريبي للتعرف على آرائهم وتعزيز مُساهماتهم في خطط التطوير المُستدام التي تقوم بها الهيئة».

وأضاف سعادته: «تسعى الهيئة إلى تعزيز تواصلها مع المجتمع بمؤسساته وأفراده وتوثيق علاقاتها بجميع الشركاء الاستراتيجيين خصوصاً في القطاع الإعلامي، الذي يقوم بدورٍ محوري في نقل المعلومة الدقيقة إلى الرأي العام.

فيما تُشكِّل برامج البث المُباشر أحد النوافذ المهمة التي تُمكِّن الهيئة من الاطلاع بدقة على ملاحظات واقتراحات المُتعاملين والتحديات التي قد تواجههم خلال قيامهم بالإجراءات الضريبية، حيث تولي الهيئة ذلك اهتماماً كبيراً، وتسعى للتعامل الفوري مع ما يردها عبر جميع القنوات ومن بينها برامج البث المُباشر».

وشهد اللقاء حواراً تفاعلياً بين الحضور حول توثيق علاقات الشراكة بما يساهم في تحقيق مزيد من الارتقاء للقطاع الضريبي في دولة الإمارات، وبما يحقق استمرارية سعادة المتعاملين مع الهيئة، حيث أشاد ممثلو برامج البث المُباشر بالجهود التي تبذلها الهيئة وتجاوبها وتفاعلها المستمر مع استفسارات وملاحظات قطاعات الأعمال.