الإمارات تتصدر الأسواق العالمية في الجاهزية للتجارة الرقمية

أعلن ستاندرد تشارترد عن نتائج تقريره العالمي بعنوان «مستقبل التجارة: الرقمنة»، والذي خلص إلى تصدر دولة الإمارات العربية المتحدة عالمياً في الجاهزية للتجارة الرقمية. ويعكس هذا التصنيف قوة منظومة الدولة الرقمية، ووضوح بيئتها التنظيمية، وسرعة تبني الشركات للتقنيات الحديثة التي تسهم في إعادة تشكيل مسارات التجارة الدولية.

وتشير نتائج التقرير، الذي استند إلى استطلاع أكثر من ألف ومئتي (1.200) شركة متعددة الجنسية في سبعة عشر (17) سوقاً رئيسياً حول العالم، إلى أن الحوسبة السحابية تمثل المحرك الأكثر تأثيراً في مسار التحول الرقمي لدى الشركات الإماراتية، حيث أكد سبعة وتسعون في المئة (97%) أنها عنصر أساسي في نماذج أعمالها، وهو أعلى معدل بين جميع الأسواق التي شملتها الدراسة. كما برزت الدولة في اعتماد الأصول الرقمية بنسبة ثمانية وستين في المئة (68%)، ما يعزز مكانتها مركزاً رائداً للتسويات الرقمية والحلول المعتمدة على تقنية البلوك تشين.

وتظهر البيانات أيضاً توسع الشركات الإماراتية في تبني التقنيات المتقدمة، حيث وصل اعتماد تقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي إلى ثلاثة وأربعين في المئة (43%)، فيما بلغ اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي ستة وثلاثين في المئة (36%). وتعكس هذه المؤشرات اتساع تطبيقات التكنولوجيا الحديثة في العمليات التشغيلية وإدارة سلاسل التوريد والتفاعل مع العملاء. كما أبدت الغالبية الساحقة من الشركات في الإمارات، بنسبة ستة وتسعين في المئة (96%)، دعمها لتوسيع اتفاقيات الاقتصاد الرقمي بهدف مواءمة المعايير الرقمية وتنظيم التجارة عبر الحدود بشكل أكثر فعالية.

وقال سيد خورام زعيم، المدير العام ورئيس إدارة التجارة والمعاملات المصرفية لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان وأفريقيا في ستاندرد تشارترد: «نجحت دولة الإمارات في بناء واحدة من أكثر المنظومات الرقمية تطوراً وكفاءة على مستوى العالم. وتعمل السياسات الحكومية المتقدمة وجودة البنية التحتية والقدرات المؤسسية على تمكين الشركات من اعتماد التقنيات الحديثة بوتيرة سريعة وعلى نطاق واسع. ويعكس هذا التصنيف المكانة الريادية للدولة وقدرتها المستمرة على تطوير بيئة أعمال رقمية تستجيب لمتطلبات التجارة العالمية الحديثة».

كما يبرز التقرير امتلاك الشركات الإماراتية إحدى أقوى القدرات الرقمية الداخلية مقارنة بالأسواق الأخرى، حيث تدير ثلاثة وسبعون في المئة (73%) من الشركات برامج التحول الرقمي داخل مؤسساتها دون الاعتماد الكبير على مزودي الخدمات الخارجيين. ويبرهن ذلك على نضج بيئة الأعمال في الدولة واستعدادها لتنفيذ مبادرات رقمية معقدة بكفاءة عالية.

وتؤكد النتائج أن دولة الإمارات تواصل تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة الرقمية، مدفوعة باستراتيجيات تحول طموحة واعتماد متزايد للتقنيات الحديثة. كما يسهم تكامل البنية التحتية الرقمية، وتطور الإطار التنظيمي، وتعزز التعاون عبر الحدود في ترسيخ دور الدولة شريكاً محورياً في تشكيل مستقبل التجارة العالمية.