«روتشيلد» السويسري يدشن مكتباً لإدارة الثروات في دبي

أعلنت شركة روتشيلد وشركاؤه عن افتتاح مكتبها الجديد لإدارة الثروات في دبي، والذي سيقدم استشارات استثمارية مستقلة للعائلات الثرية ورجال الأعمال والجمعيات الخيرية والمؤسسات، بموجب ترخيص الفئة الرابعة من سلطة دبي للخدمات المالية.

وقد انطلق العمل في مكتب دبي الجديد الواقع في مركز دبي المالي العالمي تحت قيادة ساشا بنز، وهو خبير مصرفي متمرس انتقل إلى المنطقة من روتشيلد وشركاؤه في سويسرا.

وبهذه الخطوة، سيحظى العملاء بسهولة أكبر في الوصول إلى المستشارين المحليين والاستفادة من خبراتهم، بجانب الدعم من فريق الشرق الأوسط الموجود في جنيف.

وقال لوران غانيبان، الرئيس التنفيذي لوحدة إدارة الثروات لدى بنك روتشيلد في سويسرا: «مع استمرار النمو المستدام لوحدة إدارة الثروات في مجموعتنا، نتطلع إلى تعزيز حضورنا في الشرق الأوسط من خلال مكتبنا الجديد في دبي.

وبالاستفادة من خبرات ساشا الطويلة والشبكة الواسعة من العملاء المؤهلين من المستثمرين المحليين وأصحاب الشركات والعائلات المحلية والدولية الثرية، نثق بقدرتنا على بناء وتطوير قاعدة عملاء صلبة لوحدة إدارة الثروات في المنطقة، ومواصلة التعاون والعمل المشترك مع وحدتنا الرائدة للاستشارات المالية العالمية ومع وحدة فايف أروز (وحدة إدارة الأصول)».

قال سعيد العور، شريك ورئيس روتشيلد وشركاؤه في الشرق الأوسط: «يعكس هذا التوسع التزام روتشيلد وشركاؤه المتزايد تجاه العملاء في هذه المنطقة من خلال تأسيس مقر لوحدة جديدة لإحدى أعمالها الرئيسية.

وتأتي هذه الخطوة امتداداً لحضورنا القوي والرائد في مجال الاستشارات المالية في الشرق الأوسط، وهو ما سيمكننا من تقديم خدماتنا للعائلات ورواد الأعمال عن قرب باتباع نهج شامل لتزويدهم بالمشورة الاستراتيجية لكل احتياجاتهم».

قال ساشا بنز، رئيس وحدة أعمال إدارة الثروات في روتشيلد وشركاؤه في الشرق الأوسط: «يشكل هذا التوسع الاستراتيجي شهادة ملموسة على التزامنا الراسخ بتعزيز علاقاتنا وتعاوننا مع العملاء في هذه المنطقة.

وبفضل مكانة دبي كمركز مالي رائد يتمتع بتركيبة سكانية فريدة ومتنوعة ونمو ملحوظ في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، تعد دبي سوقاً جاذباً لمجموعتنا، ومن خلال مكانتها الدولية المرموقة وموقعها الاستراتيجي، ستشكل دبي نقطة انطلاق مثالية لترسيخ حضورنا في منطقة الشرق الأوسط».

ويعد تأسيس تواجد محلي في دبي أولوية مهمة ضمن استراتيجية النمو الطموحة لوحدة إدارة الثروات في روتشيلد وشركاؤه، وهي الاستثمار في أسواق واعدة تمتلك فيها المجموعة شبكة واسعة وسمعة مرموقة.

وتعد روتشيلد وشركاؤه من أبرز شركات الاستشارات المالية المستقلة الرائدة في الشرق الأوسط، حيث تقدم خدمات استشارية متخصصة في صفقات الاندماج والاستحواذ، واستشارات الديون وإعادة الهيكلة، واستشارات الأسهم والأسواق المالية لمجموعة واسعة من العملاء منذ قرابة الـ20 عاماً.