«سيفنت»: دبي أفضل وجهة لاستضافة الاجتماعات في الشرق الأوسط وأفريقيا

اختتم «فعاليات دبي للأعمال»، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في المدينة التابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، مشاركته الناجحة في معرض «آي بي تي إم ورلد 2025» في برشلونة، الذي أقيم في الفترة من 18 حتى 20 نوفمبر الجاري، ما عزز من مكانة دبي كإحدى أبرز الوجهات العالمية وأكثرها ابتكاراً في تنظيم فعاليات الأعمال.

وتعكس هذه المشاركة الأداء القوي لدبي في التصنيفات العالمية، وتوسّع جدول فعالياتها المستقبلية، وتوافقها مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

وشارك في المعرض إلى جانب فعاليات دبي للأعمال وفد ضم 32 شريكاً من الفنادق، وقاعات استضافة المؤتمرات، وشركات إدارة الوجهات، ومنظمي الاجتماعات، إلى جانب طيران الإمارات، ومدينة إكسبو دبي، وكوكا كولا أرينا، ومركز دبي التجاري العالمي.

وخلال هذا العام، واصلت دبي حصد التقدير الدولي. فقد أكّد تقرير الرابطة الدولية للمؤتمرات والاجتماعات احتفاظ دبي بمركزها الأول عالمياً من حيث عدد المشاركين لكل اجتماع للجمعيات الدولية.

والمركز الأول في الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث عدد الاجتماعات التي تنظمها الجمعيات الدولية في دبي. وفي ضوء هذا التقدم، جددت «سيفنت» (Cvent) اختيار دبي كأفضل وجهة لاستضافة الاجتماعات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ما يعكس قوة الإمارة في استضافة فعاليات عالية التأثير ودعم المنظمات الدولية في تعزيز حضورها العالمي.

وتماشياً مع شعار المعرض هذا العام «الإنسان. التأثير. الإمكانات»، جسدت مشاركة دبي التزامها بتعزيز التواصل العالمي، وتبادل المعرفة، وتمكين الشراكات الدولية.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «شكل معرض آي بي تي إم ورلد 2025 منصة متميزة للتواصل مع شركائنا الدوليين وتأكيد تأثير دبي المتنامي على الساحة العالمية».

وشهد النصف الأول 2025 مواصلة دبي تعزيز حضورها في قطاع فعاليات الأعمال. حيث ساهمت جهود فعاليات دبي للأعمال في تمكين دبي من الفوز بعطاءات استضافة 249 فعالية، بنمو نسبته 29% على أساس سنوي مقارنة بالفترة ذاتها من 2024.

ومن المتوقع أن تستقطب هذه الفعاليات الممتدة حتى عام 2029، أكثر من 127,000 مشارك، بزيادة قدرها 35% على أساس سنوي، بدعم من ارتفاع معدلات الفوز بعطاءات الاستضافة التي بلغت 64% ونمو برنامج «السفير»، الذي يضم حالياً أكثر من 370 سفيراً. ويعكس قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض قوة أداء قطاع السياحة في دبي.