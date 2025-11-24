أحمد بن سعيد: «دبي للطيران 2025» يجسد ريادة الإمارات عالمياً

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات، أن معرض دبي للطيران 2025 جمع طوال فعالياته نخبة من أبرز صُنّاع القرار ورواد قطاعات الطيران والفضاء والدفاع من حول العالم، للمساهمة في رسم ملامح المرحلة المقبلة من تطور الصناعة، بما يجسّد الدور الريادي لدولة الإمارات في دفع الابتكار وتحديد اتجاهات القطاع عالمياً.

وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»، «خالص الشكر والتقدير للجنة العليا المنظمة لمعرض دبي للطيران، ولكل الفرق التي وقفت خلف هذا الحدث، إذ أثمر التزامهم وجهودهم المتواصلة عن تنظيم نسخة رائدة رسّخت مكانة المعرض كونه منصة عالمية مؤثرة في مستقبل صناعة الطيران».