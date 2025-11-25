«المالية» تختتم برنامج الزيارات الميدانية لمبادرة «قادة المال»

اختتمت فعاليات برنامج «زيارات ميدانية لمؤسسات مالية» ضمن مبادرة «قادة المال»، التي تنظمها وزارة المالية، بالتعاون مع عدد من الدوائر المالية المحلية والمؤسسات المالية الدولية.

وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتمكين الكفاءات الوطنية الشابة وإعدادها لقيادة مستقبل العمل المالي في الدولة، حيث تعد مبادرة «قادة المال» إحدى مبادرات وزارة المالية ضمن برنامج «المستشارين الماليين الشباب»، بالشراكة مع المؤسسة الاتحادية للشباب.

ومثل هذا البرنامج المرحلة الثانية من المبادرة، واستمر بين 17 و20 نوفمبر الجاري، حيث تضمن سلسلة من الزيارات الميدانية إلى دائرة المالية في كل من حكومتي أبوظبي ودبي، ومجموعة البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية.

وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: «يأتي تنفيذ برنامج الزيارات الميدانية لمبادرة (قادة المال) ترجمة عملية لرؤية وزارة المالية في إعداد جيل من القادة الماليين القادرين على الجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي.

واكتساب الخبرة من واقع العمل المالي الحكومي، سواء على المستوى الاتحادي أو المحلي أو الدولي. فهذه التجارب الميدانية تمثل فرصة نوعية للشباب الإماراتي للاطلاع على أفضل الممارسات التي تسهم في تطوير كفاءاتهم وتعزيز فهمهم للدور الحيوي للسياسات المالية في دعم النمو الاقتصادي المستدام».

وأضاف: «نعتز بشراكتنا مع الدوائر المالية في الدولة والمؤسسات الدولية، والتي تؤكد تكامل الجهود الوطنية في إعداد جيل واعٍ مالياً ومؤهل لتولي أدوار قيادية مؤثرة. ونؤمن أن هذه المبادرات تشكل ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات عام المجتمع، من خلال الاستثمار في طاقات الشباب وتوظيفها لخدمة مسيرة التنمية الشاملة لدولة الإمارات».

وشمل برنامج «زيارات ميدانية لمؤسسات مالية» جدولاً حافلاً بالأنشطة والفعاليات بدأت بزيارات إلى دائرة المالية في دبي للاطلاع على أفضل الممارسات في إعداد الميزانيات المحلية وإدارة الإيرادات الحكومية، تلتها زيارة إلى مؤسسة التمويل الدولية للتعرف على برامج التمويل التنموي ودور المؤسسات المالية العالمية في دعم الاستدامة الاقتصادية.

كما تضمن البرنامج محطة في دائرة المالية في أبوظبي لاستعراض منظومة إدارة الرقابة المالية والتحول الرقمي في العمليات المالية، واختتم بزيارة إلى مجموعة البنك الدولي للاطلاع على التجارب الدولية في مجال السياسات المالية الكلية.