ارتفاع الأسهم الأمريكية والأوروبية وسط آمال توقعات خفض الفائدة



ارتفعت الأسهم الأمريكية، الاثنين، بدعم من قطاع التكنولوجيا مع تزايد توقعات خفض أسعار الفائدة عقب تصريحات من بعض مسؤولي الفيدرالي.

وخلال التعاملات صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.3% أو 125 نقطة إلى 46368 نقطة، كما زاد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1% أو 62 نقطة إلى 6665 نقطة، وارتفع مؤشر «ناسداك» 1.6% أو 352 نقطة إلى 22625 نقطة.

وقاد سهم «ألفابت» المكاسب، إذ ارتفع بنسبة 4.45% إلى 312.9 دولاراً، وأضاف سهم «تسلا» 4.7% إلى 409.47 دولارات.

ودعا عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر، مشيراً إلى أن قرار يناير قد يكون صعباً بعض الشيء نتيجة تدفق البيانات المؤجلة.

ويتوقع المستثمرون احتمالية بنسبة 79% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع الفيدرالي في ديسمبر، مقارنة بنحو 42% قبل أسبوع، بحسب أداة «سي إم إي فيدووتش».

مكاسب أوروبية

وارتفعت الأسهم الأوروبية عند إغلاق تعاملات الاثنين، رغم تراجع قطاع الدفاع مع تقييم المستثمرين احتمال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا برعاية أمريكية.

وصعد مؤشر ستوكس يوروب 600 بنحو 0.15% إلى 562.88 نقطة، رغم تراجع قطاع الدفاع والطيران 3.45%.

وبينما ارتفع مؤشر «داكس» الألماني 0.65% إلى 23239 نقطة، انخفض مؤشر «كاك» الفرنسي 0.3% إلى 7959 نقطة، واستقر مؤشر فايننشال تايمز البريطاني عند 9534 نقطة.

وارتفع سهم شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية «باير» 10.9%، بعدما أعلنت نتائج إيجابية للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية الخاصة بعلاجها «أسوندكسيان»، في حين انخفض سهم شركة الأدوية الدنماركية «نوفو نورديسك» 5.8%، مقلصاً خسائره بعدما تراجع 10%، عقب إعلان الشركة أن حبوب «ريبيلسوس» لم تحقق الهدف المرجو في إبطاء تقدم مرض الزهايمر.