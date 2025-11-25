شراكة بين موانئ أبوظبي و«مصدر» لتطوير مشاريع لطاقة الرياح البحرية

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي توقيع اتفاقية شراكة مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» للتعاون في تطوير وتنفيذ مشاريع توليد طاقة الرياح البحرية.

وبموجب الاتفاقية، سيعمل الطرفان على تحديد الفرص التي يمكن لمجموعة موانئ أبوظبي أن تكون فيها شريكاً ومقاولاً رئيساً لمبادرات «مصدر» العالمية في مجال توليد طاقة الرياح البحرية.

كما سيقوم الطرفان بتحديد المتطلبات التقنية لمشاريع «مصدر» بشكل مشترك، وتحديد المجالات التي يمكن لمجموعة موانئ أبوظبي توظيف قدراتها الفنية واللوجستية الواسعة فيها،.

وقال الكابتن عمار الشيبة، الرئيس التنفيذي للقطاع البحري والشحن، مجموعة موانئ أبوظبي: «من خلال الاستفادة من نقاط قوتنا المشتركة، أمامنا فرصة واعدة لتسريع تطوير وتنفيذ حلول توليد طاقة رياح بحرية مستدامة ومبتكرة ومتطورة تقنياً».

وقال محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «نعمل من خلال الشراكات الاستراتيجية مثل اتفاقيتنا مع موانئ أبوظبي على توسيع حضورنا العالمي وتنفيذ مشاريع نوعية واسعة التأثير، تُسهم في تمكين الدول من تحقيق أهدافها وطموحاتها في مجال الطاقة النظيفة.

ونتطلع إلى تعزيز التعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي والاستفادة من خبراتنا المتكاملة لتلبية الطلب المتزايد عالمياً على الطاقة المستدامة».