«جوليوس باير» يفتتح مكتباً استشارياً لإدارة الثروات في أبوظبي

أعلن «جوليوس باير» توسيع عملياته في أبوظبي بتأسيس مكتب استشاري جديد في أبوظبي العالمي في انتظار استكمال الموافقات التنظيمية النهائية.

وسيقدم الكيان القانوني الجديد، شركة جوليوس باير (أبوظبي)، خدمات إدارة الثروات للأفراد ذوي الملاءة المالية الفائقة، والمكاتب العائلية، وروّاد الأعمال. ومن المتوقع افتتاح المكتب الجديد في ديسمبر 2025.

وسيتولى قيادة شركة جوليوس باير (أبوظبي) أمير إسكندر، الذي انضم بمنصب الرئيس التنفيذي. يجلب أمير خبرة واسعة ورؤى عميقة حول المنطقة من خلال أدواره القيادية في كل من بنك أبوظبي التجاري، وبنك الاتحاد الوطني، وسيتي غروب، ليقدم المشورة للأفراد ذوي الملاءة المالية الفائقة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز على أبوظبي.

وسيعمل أمير في منصبه الجديد تحت إشراف ريجيس برجر، رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى جوليوس باير. وقال ستيفان بولينغر، الرئيس التنفيذي لدى مجموعة جوليوس باير المحدودة:

«تُعدّ منطقة الشرق الأوسط واحدة من أهم أسواق النمو بالنسبة لجوليوس باير، وهي تحظى بأهمية محورية في استراتيجيتنا العالمية؛ فقد لمسنا منذ عقدين الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها المنطقة، ورسخنا حضوراً محلياً قوياً سمح بتحقيق النمو لنا ولعملائنا. وبالتالي، فإن توسعنا في أبوظبي يأتي استمراراً للمسيرة الحافلة بالإنجازات».