«دبي الرقمية» تكرّم خريجي برنامج مهارات الذكاء الاصطناعي

نظمت «دبي الرقمية» حفل تخريج المشاركين في برنامج مهارات الذكاء الاصطناعي، الذي نفذته بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، ضمن مبادراتها الهادفة إلى تمكين موظفي حكومة دبي من امتلاك المهارات الرقمية المتقدمة، وتطوير خبراتهم في مجال الذكاء الاصطناعي عبر برامج تدريبية وورش عمل تطبيقية متخصصة، بما ينسجم مع أهداف استراتيجية دبي للذكاء الاصطناعي.

شارك في البرنامج 120 موظفاً من 36 جهة حكومية وخاصة، حيث انخرطوا في مساقات تدريبية تستهدف تطوير مهاراتهم في مجالات تعلّم الآلة وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي التوليدي وتطوير البرمجيات المعزّزة بالذكاء الاصطناعي.

وركّز البرنامج على رفع كفاءات موظفي حكومة دبي في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعزيز الاقتصاد الرقمي وتحفيز الابتكار الحكومي من خلال استثمار الأفكار الجديدة والتقنيات الناشئة.

تخلل الحفل تكريم المشاركين من الجهات الحكومية والخاصة الذين أتموا بنجاح جميع مراحل البرنامج من التدريب النظري إلى التطبيق العملي، حيث قام مطر الحميري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية، بتكريم الفرق الفائزة في مشروعي الهاكاثون اللذين استعرضا حلولاً مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي.

وصرح قائلاً: «لطالما كان تطوير الكوادر الحكومية بمثابة محور أساسي في مسيرة التحول الرقمي لإمارة دبي. كما أن الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص أسهمت في إعداد جيل جديد من الكفاءات الرقمية المزوّدة بالمهارات والمعرفة اللازمة لصنع المستقبل. وقد جاء برنامج مهارات الذكاء الاصطناعي الذي تم تطويره بالتعاون مع مايكروسوفت ليجسد هذا التوجه».