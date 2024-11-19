دبي القابضة تدرس إدراج وحدات تجارية وسكنية في سوق دبي المالي

ذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن شركة دبي القابضة تدرس خططاً لإدراج الوحدات التجارية والسكنية من محفظتها العقارية بشكل منفصل في محاولة للاستفادة من طفرة العقارات في الإمارة.

ووفقًا لمصادر مطلعة فإن شركة دبي القابضة تدرس دمج مراكزها التجارية وأصولها التجارية الأخرى في كيان قد يتم إدراجه في سوق دبي المالي، كما تعمل الشركة على دمج عقاراتها السكنية في صندوق استثمار عقاري، وفقًا لما أوردته بلومبرغ نيوز الشهر الماضي.

ومن المتوقع إدراج صندوق العقارات السكنية في سوق دبي المالي في أوائل العام المقبل، يليه الكيان التجاري.

ووفق بلومبيرغ فإن المناقشات جارية ولم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية بشأن الهيكل والتوقيت والتقييمات، وتقوم شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال بترتيب صندوق الاستثمار العقاري السكني بالتعاون مع مورجان ستانلي وسيتي جروب، بينما يعمل الإمارات دبي الوطني مع إتش إس بي سي هولدينجز بي إل سي وجي بي مورجان تشيس آند كو على الصفقة التجارية، وفقًا للأفراد.

وتأتي المناقشات في ظل ازدهار سوق العقارات في دبي بسبب تدفق المليونيرات والمحترفين الماليين وقادة الأعمال إلى الإمارة، بفضل الضرائب المنخفضة ونظام التأشيرات الميسر، وارتفعت قيم المنازل في دبي لمدة 17 ربعًا متتاليًا ، ويستمر نشاط تأجير المكاتب في الارتفاع وستعزز هذه الإدراجات سعي دبي لتعميق أسواق رأس المال.