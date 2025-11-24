7.7 مليارات درهم سوق التكييف والتهوية والتبريد في الإمارات بحلول 2030

يقدر حجم سوق التكييف والتهوية والتبريد في الإمارات بحوالي 1.43 مليار دولار أمريكي (5.25 مليارات درهم) في 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.10 مليار دولار (7.7 مليارات درهم) بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.02% خلال فترة الخمس سنوات، وفقاً لتقارير موردور إنتليجنس.

وفي ضوء هذا الطلب السوقي صممت مجموعة «آي لوف كونترول» من هيميل لتحسين إدارة الطاقة في أنظمة التهوية، والمضخات، ووحدات معالجة الهواء، وأنظمة التبريد المركزي.

وتعمل شركة هيميل، المتخصصة عالمياً في تصنيع المنتجات والحلول الكهربائية، على تعزيز حضورها في دولة الإمارات بإطلاق سلسلتها الرائدة «آي لوف كونترول»، وهي خط الإنتاج الذي يضم أحدث حلول التحكم الصناعي الذكية وحلول الأتمتة الصناعية لقطاع التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC).

ويأتي هذا الإطلاق مدعوماً بأحدث التقنيات ومبادئ الابتكار والاستدامة، ليعكس خطوة جديدة لتوسع هيميل في قطاع الأتمتة الصناعية المرتبط بأنظمة التكييف والتهوية في الإمارات.

تقوم هيميل بتصنيع وتوريد مجموعة واسعة من الحلول الكهربائية – بدءاً من توزيع الطاقة منخفضة الجهد وإدارة الطاقة، وصولاً إلى التحكم والحماية في المحركات والمكونات الصناعية والحلول الكهربائية المنزلية.

تم تصميم منتجات هيميل لتقديم جودة عالية، والالتزام بأعلى معايير السلامة، مع الحفاظ على التكلفة الاقتصادية، ومع انتشارها العالمي في أكثر من 60 دولة تعمل هيميل على ترسيخ مكانتها بوصفها واحدة من الشركات الرائدة في تصنيع وتوريد المنتجات الكهربائية في الإمارات.

وقال كون سان أنغ، نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات الدولية في هيميل: «تُعد هيميل واحدة من أفضل ثلاث علامات تجارية عالمياً تقدم حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء متكاملة بالكامل – بدءاً من الحساسات الميدانية، والمفاتيح الكهربائية، ومحركات السرعة المتغيرة، وأجهزة التحكم، وصولاً إلى وحدات التحكم وطبقة المعلومات. تم تصميم أحدث خط إنتاج رائد لدينا، سلسلة (آي لوف كونترول)، لتعزيز الاستدامة وكفاءة الطاقة في الإمارات. ويؤكد هذا التوجه التزام هيميل بتقديم حلول موثوقة ومتاحة وبأسعار مناسبة دون المساس بالجودة».

وقد وسعت هيميل نطاقها في مجال التحكم الصناعي وأتمتة أنظمة التكييف والتهوية والتبريد في بنغلاديش ومنغوليا وجنوب أفريقيا وماليزيا والمغرب والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا، معززة بذلك رؤيتها العالمية «تمكين اللانهاية».

وتستمر مجموعة منتجات الشركة – بما في ذلك المفاتيح، والمحركات ذات السرعة المتغيرة، ووحدات التحكم الذكية، ونظام إدارة الطاقة وأتمتة المباني المدعوم بالذكاء الاصطناعي والذي يوفر توفيراً يصل إلى 30% في الطاقة – في تحقيق نجاح كبير في الأسواق الرئيسية.

وقد صممت هذه الحلول لتعزيز الكفاءة في أنظمة التهوية والمضخات والتكييف والبنية التحتية الكهربائية، وقد لاقت استحسان الشركاء والعملاء بفضل متانتها وسلامتها وملاءمتها للأولويات التنموية المحلية.

وقالت شياويو شين، مديرة المنتجات في قسم الأعمال للتحكم الصناعي وأتمتة المباني: «تم تطوير سلسلة (أحب التحكم) لتلبية الطلب العالمي المتزايد على حلول الأتمتة الصناعية المستدامة، بما في ذلك في الإمارات. وتضع هذه السلسلة معياراً جديداً في سوق التكييف والتهوية والتبريد، وتفتح فصلاً جديداً في استخدام الأنظمة المتقدمة على المستوى الصناعي. يستخدم نظام إدارة الطاقة وأتمتة المباني المبتكر الذكاء الاصطناعي لتحسين استهلاك الطاقة، مما يقضي على الإمداد المفرط الذي يمكن أن يكون ضاراً ومهدرًا للطاقة».

أطلقت هيميل عملياتها في الإمارات عام 2010 بعد تحديد الحاجة إلى حلول كهربائية عالية الجودة وموثوقة وسهلة الاستخدام وبأسعار مناسبة. ومنذ ذلك الحين، شهدت الشركة نمواً كبيراً، وتوسعت لتشمل دول الخليج الأخرى.

وترى الشركة إمكانية مضاعفة عروضها نظراً للرؤية الاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات وسرعة تطوير قطاع العقارات. ومن المتوقع أن يؤدي تسارع عمليات البناء في المشاريع السكنية والتجارية والصناعية والمستودعات إلى زيادة الطلب على المنتجات الكهربائية، وتأتي محفظة هيميل المتنامية لتلبية هذا الطلب.

وأضاف أنغ: «تقف الإمارات في ذروة ازدهار اقتصادي مدفوع بتطورات بنية تحتية قوية. وبصفتنا شهوداً على تحول البلاد إلى قوة إقليمية، نهدف إلى دعم هذه الرؤية بنشاط. وتم تصميم منتجاتنا الهندسية بعناية لتلبية احتياجات المستهلكين مع الالتزام بأعلى معايير السلامة».

كجزء من جهودها لتعزيز حضورها الإقليمي وإيصال ابتكاراتها للمستهلكين، تعرض هيميل محفظة آي لوف كونترول في معرض Big 5 جلوبال 2025، وهو منصة دولية تعرض أحدث التطورات التكنولوجية في صناعة البناء، والذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي من 24 إلى 27 نوفمبر 2025.

وأضاف أنغ: «لقد دفعنا التوسع العالمي عبر التزامنا بتقديم حلول طاقة ذكية وآمنة وبأسعار معقولة حول العالم. فمنذ تأسيسنا عام 1958 في إسبانيا، نجحنا في توسيع نطاق أعمالنا إلى أكثر من 60 دولة وامتد تأثيرنا لأكثر من ستة مليارات شخص. ويتيح لنا مشاركتنا في 5 جلوبال 2025 تقديم حلول ذكية ومؤتمتة في منطقة تولي أهمية كبيرة للابتكار المستدام.»