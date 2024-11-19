موانئ دبي العالمية و"سيل جي بي" تعلنان عن شراكة لوجستية عالمية تمتد 3 مواسم

أعلنت شركة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، الشركة الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية، عن شراكة عالمية جديدة مع سباق الجائزة الكبرى للإبحار الشراعي "سيل جي بي"، حيث ستتولى مسؤولية نقل وتسليم جدول الفعاليات السنوية للسباق، والذي يشمل بعضًا من أشهر الوجهات البحرية العالمية.

وتبدأ الشراكة، التي ستمتد لثلاثة مواسم، مع انطلاق سباق جائزة طيران الإمارات دبي الكبرى للإبحار الشراعي، الذي يعد الحدث الافتتاحي لموسم 2025 من بطولة "سيل جي بي" في دبي، بتنظيم من "بي آند أو ماريناز". ومن المقرر أن يشهد السباق مشاركة أكبر أسطول من الفرق الوطنية في تاريخ البطولة، حيث ستقام المنافسات في ميناء راشد نهاية هذا الأسبوع يومي 23 و24 نوفمبر الجاري، ما يمهد الطريق لتحالف مبتكر يركز على تعزيز الكفاءة والاستدامة ودفع مسيرة التقدم في عالم الرياضات البحرية.

وعن هذه الشراكة، قال أندرو تومبسون، المدير العام لـ"سيل جي بي": "نحن متحمسون للترحيب بموانئ دبي العالمية كشريك عالمي ذكي للخدمات اللوجستية. تُعد "سيل جي بي" واحدة من أكثر العمليات اللوجستية تعقيدًا في عالم الرياضة، إذ يتطلب نقل آلاف المعدات الخاصة بالسباقات حول العالم التعاون مع شركاء رياديين ومبدعين مثل موانئ دبي العالمية. معًا، سنبحث عن طرق جديدة ومبتكرة لتقديم جدول فعالياتنا العالمي وأروع السباقات البحرية لعدد أكبر من الجماهير أكثر من أي وقت مضى، مما يرسخ شراكة عالمية فريدة وأصيلة."

ومن جانبه، علق دانييل فان أوترديك، الرئيس التنفيذي للاتصالات في مجموعة "موانئ دبي العالمية": "يسعدنا التعاون مع "سيل جي بي" لمساعدتهم في تقديم حلول لوجستية أكثر ذكاءً وكفاءة واستدامة لجدول سباقاتهم العالمي على مدار السنوات الثلاث المقبلة. إنها فرصة رائعة أخرى لنقل شبكتنا العالمية وقدراتنا اللوجستية ذات المستوى العالمي إلى الساحة الرياضية، ونحن متحمسون للانطلاق مع السباق هذا الأسبوع."

وبفضل شبكتها العالمية التي تضم أكثر من 115,000 موظفًا في 78 دولة، تمتلك موانئ دبي العالمية القدرة المثالية لتوفير حلول لوجستية شاملة لفعاليات "سيل جي بي" التي تمتد عبر خمس قارات، بما في ذلك مدن مثل سيدني وريو دي جانيرو ونيويورك وجنيف. وبدعم من التزاماتها بتقديم فعاليات مستدامة وتقليل البصمة الكربونية، ستساهم موانئ دبي العالمية في تصميم جدول لوجستي مخصص يتماشى مع جدول الفعاليات الإقليمي، مع التركيز على وسائل النقل منخفضة الكربون مثل الشحن البحري واستخدام تحسين مسارات النقل لضمان الكفاءة في التخطيط. كما ستوفر موانئ دبي العالمية بيانات شاملة لتتبع الكربون لكل سباق لضمان إعداد تقارير دقيقة لـ"سيل جي بي" وتقليل بصمتها الكربونية.

تتطلب العمليات اللوجستية لـ"سيل جي بي" نقل وتخزين سريع وفعال ومستدام لأسطول البطولة المكون من 12 قاربًا من طراز F50 عالي التقنية، إضافة إلى العمليات الفنية الموسعة عبر القارات. يتطلب نقل هذه القوارب تفكيكها إلى مكونات مصممة بعناية لتتناسب مع حاويات مخصصة للنقل متعدد الوسائط، قبل إعادة تجميعها في مواقع السباقات لـ"سيل جي بي". إلى جانب ذلك، تتطلب الإمدادات الأساسية، بما في ذلك قوارب الفرق والمعدات والبنية التحتية لمسارات السباق، النقل على مدار الموسم.

وبالإضافة إلى مهامها اللوجستية، ستحظى موانئ دبي العالمية بحقوق متعددة ضمن الشراكة الجديدة مع البطولة العالمية، بما في ذلك عرض شعارها بشكل بارز في جميع فعاليات "سيل جي بي"، سواء داخل استاد السباق أو على أسطول قوارب F50 الخاص بالبطولة.

وسيظهر شعار موانئ دبي العالمية أيضًا بشكل افتراضي حول مسار السباق من خلال استخدام نظام "لايف لاين إف إكس" عالي التقنية، للرسومات البيانية والفيديوهات الحية، والتي حازت بها"سيل جي بي" على جوائزٍ عدة بما فيها جائزة الإيمي، والتي تسيتم بثها في أكثر من 212 منطقة حول العالم.

وستدعم موانئ دبي العالمية أيضًا، البرنامج الأكثر تأثيرًا لتطوير المرأة في "سيل جي بي" حتى الآن في دبي. سيتضمن البرنامج تدريبًا مخصصًا في مواقع أساسية وممارسة للسباقات – في الماء وعلى اليابسة – مما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التنوع والشمول في هذه الرياضة وتحقيق تقدم ملموس في إشراك الجميع بشكل متساوٍ.

تنطلق هذا الأسبوع، سباق جائزة طيران الإمارات دبي الكبرى للإبحار، الذي تقدمه "بي آند أو ماريناز"، أحد أبرز الأحداث البحرية في تقويم الرياضات في منطقة الشرق الأوسط. كما ستشهد الفعاليات المصاحبة للسباق، عروضًا موسيقية حية لكل من الفنانيّن العالمييّن، تيني تيمبا وكريج ديفيد خلال عطلة نهاية الأسبوع.