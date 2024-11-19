"طلبات" تعلن عن النطاق السعري وبدء فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي

أعلنت طلبات هولدينغ بي ال سي ("طلبات" أو "الشركة")، المنصة الرائدة في السوق للطلب عبر الإنترنت، سواءً كان لطلبات الطعام أو التوصيل أو الطلبات الخارجية أو منتجات البقالة أو منتجات التجزئة الضرورية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن النطاق السعري لأسهم الاكتتاب العام وبدء فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي في سوق دبي المالي.

أبرز التفاصيل

تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 1.50 و 1.60 درهم إماراتي للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستتراوح بين حوالي 34.93 مليار درهم إماراتي (حوالي 9.51 مليار دولار أمريكي) و 37.26 مليار درهم إماراتي (حوالي 10.15مليار دولار أمريكي) وسيتم بيع إجمالي 3,493,236,093 سهماً من الأسهم العادية والتي تمثل نسبة 15% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة، جميع الأسهم المطروحة للبيع هي أسهم قائمة يمتلكها المساهم الوحيد في الشركة وهي شركة دليفري هيرو مينا هولدينج ذات المسؤولية المحدودة وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة دليفري هيرو إس إي ("دليفري هيرو")، الشركة العامة المدرجة في بورصة فرانكفورت للأوراق المالية.

وتشارك شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول، بالنيابة عن صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي، وصندوق أبوظبي للتقاعد، وشركة الإمارات الدولية للاستثمار ذ.م.م كمستثمرين رئيسيين في الاكتتاب العام وذلك بالتزامات إجمالية تبلغ حوالي 918 مليون درهم إماراتي (250 مليون دولار أمريكي).

وتبدأ فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي اليوم وتنتهي في 27 نوفمبر 2024 بالنسبة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة وبتاريخ 28 نوفمبر 2024 بالنسبة للمستثمرين المحترفين، وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر ومن المتوقع الإعلان عنه في 29 نوفمبر 2024، كما من المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق دبي المالي ("الإدراج") في 10 ديسمبر 2024 أو قريباً من ذلك.

وقال توماسو رودريجز، الرئيس التنفيذي لشركة "طلبات": "يسرنا أن نعلن اليوم عن فتح باب الاكتتاب في الطرح العام الأولي لشركة "طلبات" في سوق دبي المالي بعدما شهدنا اهتماماً كبيراً من المستثمرين المحليين والدوليين منذ إعلان نية الطرح. تأسست شركة "طلبات" في الشرق الأوسط في عام 2004، واليوم يستخدم منصتنا أكثر من 65,000 مطعم ومتجر بقالة في ثماني دول عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأكثر من ستة ملايين عميل نشط. وتركز استراتيجية نمو الشركة على تعزيز عروض منتجاتنا وزيادة حصتنا في السوق، والاستثمار في برامج التكنولوجيا المالية والولاء المبتكرة، كما نعمل على توسيع حلولنا الإعلانية ("منتجات "AdTech) واستكشاف مجالات جديدة واعدة للمستثمرين في ضوء الظروف الاجتماعية والاقتصادية المواتية في منطقتنا وسوقها المتنامية، ونتطلع إلى الترحيب بالمساهمين الجدد للانضمام إلينا في مسيرة نمونا".

تفاصيل النطاق السعري

وتم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 1.50 و 1.60 درهم إماراتي للسهم الواحد. وبالتالي، من المتوقع أن يتراوح إجمالي حجم الطرح بين 5.24 مليارات درهم إماراتي (حوالي 1.43 مليار دولار أمريكي) و5.59 مليارات درهم إماراتي (حوالي 1.52 مليار دولار أمريكي)، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة وقت الإدراج ستتراوح بين حوالي 34.93 مليار درهم إماراتي (حوالي 9.51 مليارات دولار أمريكي) وحوالي 37.26 مليار درهم إماراتي (حوالي 10.15 مليارات دولار أمريكي). ومن المتوقع الإعلان عن سعر الطرح النهائي في 29 نوفمبر 2024.

سيتم طرح إجمالي 3,493,236,093 سهماً، أي ما يعادل 15% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال شركة "طلبات". وجميع الأسهم التي سيتم طرحها هي أسهم قائمة مملوكة للمساهم البائع الذي يحتفظ بحق تعديل حجم الطرح وحجم أي شريحة في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديره الخاص ووفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

عملية الاكتتاب

سيتألف الطرح من طرح عام ("طرح المكتتبين من الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة") للمستثمرين الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك الموظفين المؤهلين وطرح للمستثمرين المحترفين وتبدأ فترة الاكتتاب العام الأولي اليوم وتنتهي في 27 نوفمبر 2024 بالنسبة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي 28 نوفمبر 2024 بالنسبة للمستثمرين المحترفين.

وسيحصل كل مكتتب من المكتتبين الذين تم قبول طلبات الاكتتاب الخاصة بهم بنجاح في الشريحة الأولى فيما عدا الموظفين المؤهلين على حد أدنى مضمون للتخصيص يساوي 1,000 (ألف) سهم، وسيحصل كل من الموظفين المؤهلين على حد أدنى مضمون للتخصيص يساوي 10,000 (عشرة آلاف) سهم ("الحد الأدنى المضمون للتخصيص").

ويجب ألا يتجاوز الحد الأدنى المضمون للتخصيص (1) حجم الشريحة و(2) العدد الإجمالي للأسهم المخصصة لأي موظف مؤهل وفقاً للحد الأدنى المضمون للتخصيص بما لا يتجاوز عدد الأسهم التي تقدم بها الموظف المؤهل بناءً على سعر الطرح النهائي، مع مراعاة الحدود والشروط المنصوص عليها في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن المتوقع إتمام عملية الطرح وقبول الإدراج في 10 ديسمبر 2024 أو قريباً من ذلك، رهناً بظروف السوق وعقب الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.

وفقاً لشروط اتفاقية التعهد بالتغطية التي سيتم إبرامها بين الشركة والمساهم البائع ومديري السجل المشتركين قبل الإدراج ، تخضع الأسهم المملوكة من قبل المساهم البائع لفترة حظر تبدأ في تاريخ الإدراج وتنتهي بعد 180 يوماً من تاريخ الإدراج.