3 إنجازات عالمية لجمارك دبي

رسخت جمارك دبي موقعها واحدة من أبرز المؤسسات الحكومية تميزاً في منظومات الابتكار العالمية، بعد تحقيقها ثلاثة إنجازات نوعية، خلال مشاركتها في مؤتمر منظمة الأفكار البريطانية Ideas UK 2025، الحدث الدولي الأبرز في إدارة الابتكار المؤسسي.

وشهد المؤتمر إعلان فوز الدائرة بجائزة «فكرة العام 2025» في فئة خدمة المتعاملين عن «المُنسق»، المنصة المتطورة التي تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتهدف إلى إحداث نقلة نوعية في عملية تصنيف البضائع، وفق رمز النظام المنسق «HS Code»، كما حصلت جمارك دبي على الاعتماد البلاتيني بدرجة 100% لمنظومة إدارة الابتكار للسنة السادسة عشرة على التوالي.

ويعكس هذا الاعتماد متانة النظام المؤسسي في الدائرة واستدامة نهج الابتكار ثقافة داعمة لرفع جودة العمل الجمركي وريادته، من خلال مشاريع استشرافية وتقارير مستقبلية تغطي أكثر من 36 فرصة ابتكارية.

وفي إنجاز فردي يعكس كفاءة الكوادر الوطنية، اختارت منظمة الأفكار البريطانية الموظف خالد الزرعوني ضمن أفضل المتحدثين في المؤتمر عن مشاركته بعنوان «استشراف المستقبل من أجل الابتكار»، حيث قدم رؤية تحليلية حول توظيف أدوات الاستشراف لصياغة حلول مبتكرة، تعزز جاهزية القطاع الجمركي.

وقال الدكتور عبد الله بوسناد، مدير عام جمارك دبي: حصولنا على الاعتماد البلاتيني بدرجة كاملة للسنة السادسة عشرة على التوالي، يعكس قوة نظام الابتكار في الدائرة وكفاءة كوادرنا الوطنية، التي قدمت حضوراً مؤثراً في المحافل الدولية.

كما تستثمر الجمارك بالتكنولوجيا المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لابتكار حلول وبرامج وتطبيقات لتطوير الأداء والإنتاجية، وتحسين جودة الخدمات. وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بأن تكون دبي الأفضل والأسرع والأكثر استعداداً للمستقبل، وهي التوجيهات التي انعكست في خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات الذكاء الاصطناعي.

وقال المهندس عادل السويدي، مدير إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي: «تعكس إنجازات الدائرة بمؤتمر الأفكار البريطانية قوة منظومتها الاستراتيجية، وقدرتها على تحويل الابتكار إلى قيمة مؤسسية مؤثرة، والفوز بجائزة فكرة العام والحصول على الاعتماد البلاتيني للسنة الـ16على التوالي يؤكدان قوة نموذج العمل القائم على الاستشراف وتحليل البيانات ودعم القيادة العليا لثقافة الابتكار».