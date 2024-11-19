البنك الدولي: الإمارات مركز إقليمي للتجارة والسفر

أكدت روبرتا جاتي كبيرة الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي ثقتها في مواصلة اقتصاد الإمارات نموه خلال 2024 و2025.

وقالت في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات على هامش حفل إعلان البنك الدولي التعاون مع أكاديمية أبوظبي العالمي لتعزيز الثقافة المالية والمعرفة الاقتصادية والتنمية المستدامة المنطقة، إن الإمارات تواصل دورها بوصفها مركزاً إقليمياً للتجارة والأعمال والسفر، مستفيدة من تقدمها في التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط.

وتوقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 3.4% في 2024 مع مواصلة تحقيق فائض في كل من الميزانية المالية والميزان النقدي على المدى المتوسط.

وأوضحت أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2.2% في ام 2024، وهي زيادة معتدلة عن نسبة 1.8% التي تم تسجيلها في العام الماضي لكنها أقل بواقع نقطة مئوية واحدة من المتوسط المسجل قبل جائحة «كوفيد - 19».

وأرجعت ارتفاع معدل النمو لمنطقة الشرق الأوسط إلى اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي التي يُتوقع أن تنمو بنسبة 1.9% في 2024، مقارنة بـ 0.5% في 2023، بدعم من توسع القطاع غير النفطي في معظم اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.

وتوقعت جاتي تسارع النمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 4.2% في 2025 وكذلك في البلدان النامية المصدرة للنفط إلى 3.3% في 2025 في حين يُتوقع أن يتحسن النمو في البلدان النامية المستوردة للنفط إلى 3.5% في العام نفسه.

وشددت على أهمية أن تكون المرأة جزءاً أساسياً من العملية الاقتصادي بما يسهم في ازدهار اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرة إلى أن سد الفجوة بين الجنسين في التوظيف يمكن أن يزيد، الناتج المحلي الإجمالي للفرد في المنطقة بنسبة 51%.