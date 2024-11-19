معرض أبوظبي للطيران 2024 ينطلق اليوم

تنطلق اليوم فعاليات معرض أبوظبي للطيران، والذي يستضيف نسخة افتتاحية من «معرض ومؤتمر الشرق الأوسط لوظائف الطيران (MEAC)» خلال فعاليات دورته لعام 2024، التي تتواصل حتى 21 نوفمبر الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).

وسيشارك في هذا المعرض المتخصص في الوظائف مجموعة من الشركات الرائدة والخبراء والمختصين بقطاع الطيران، وأكثر من 40 مدرسة رائدة في مجال التدريب على الطيران، ليتيح بذلك للحضور إمكانية التواصل المباشر مع جهات العمل ويرفدهم بالرؤى حول المسارات المهنية ضمن قطاع الطيران سريع التطور.

وسيستعرض الحدث أيضاً مجموعة من فرص التوظيف في شركات الطيران، لا سيما في مجالات طواقم المقصورات وتدريب الطيارين وإدارة المطارات والهندسة.

وبفضل موقعها الاستراتيجي والاستثمارات الكبيرة التي تشهدها في قطاع الطيران، تواصل منطقة الشرق الأوسط ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للطيران، مسجلةً ارتفاعاً غير مسبوق في الطلب على الكوادر المؤهلة والمتخصصة في إدارة وعمليات وصيانة وتكنولوجيا الطيران.

ويكتسب هذا الحدث أهمية خاصة على هذا الصعيد، حيث يسهم في تلبية الطلب المتزايد عبر إتاحة صلة وصل بين المهنيين والكوادر والطموحين من جهة، وجهات العمل والمؤسسات التدريبية من جهة أخرى.

وتشير تقديرات الخدمات العالمية لشركة إيرباص إلى أن قيمة خدمات النقل الجوي التجاري في الشرق الأوسط يُتوقع أن ترتفع إلى أكثر من الضعف بحلول عام 2042، لتبلغ 28 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ12 ملياراً حالياً، بمعدل نمو سنوي يبلغ 4.4 %.

ويفضي هذا النمو إلى ارتفاع الطلب على كوادر الطيران، ومن المتوقع أن يصل حجم الطلب في منطقة الشرق الأوسط إلى 208,000 مهني جديد في العقدين المقبلين، بما فيهم 56,000 طيار، و52,000 فني، و100,000 فرد لطواقم المقصورات.