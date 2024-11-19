تعاون بين «موانئ دبي العالمية» و«شنايدر إلكتريك» لتعزيز مهارات الشباب

وقّعت شركة شنايدر إلكتريك، المتخصصة عالمياً في مجال التحول الرقمي لإدارة وأتمتة الطاقة، مذكرة تفاهم مع مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، مزودة الخدمات اللوجستية الذكية المتكاملة لسلاسل التوريد العالمية، بهدف تسريع الارتقاء بمهارات شباب دولة الإمارات ضمن مجالي الاستدامة والتكنولوجيا الرقمية.

حضر التوقيع جان باسكال تريكوار، رئيس مجلس إدارة شنايدر إلكتريك، وعبد الله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام، «دي بي ورلد» دول مجلس التعاون الخليجي.

ووقّعت المذكرة أمال الشاذلي، رئيسة شنايدر إلكتريك في منطقة الخليج، ومها القطان، الرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد».

وقالت مها القطان: نحرص في المجموعة على توظيف انتشارنا العالمي الواسع لتوفير فرص جديدة والتغلب على التحديات في مجالات العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات.

نسعى جاهدين لضمان عدم تخلف أحد عن الركب في ظلّ التحديات المتزايدة التي يفرضها تغيّر المناخ، وذلك من خلال تمكين الشباب وتزويدهم بالأدوات والمهارات الضرورية للنجاح. وشراكاتنا الاستراتيجية مع جهات رائدة مثل شنايدر إلكتريك تساهم بدور محوري في تحقيق هذا الهدف.