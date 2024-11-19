غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تعزز جذب المواهب وتطوير دور المرأة في التكنولوجيا

نظمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، ورشتي عمل لتعزيز جذب وتنمية المواهب المتخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى دبي، وتطوير دور المرأة في القطاعات التكنولوجية، وذلك في إطار جهود الغرفة للارتقاء بمنظومة الأعمال الرقمية في الإمارة وتعزيز تنافسيتها عالمياً.

وتناولت ورشة العمل الأولى التي حملت عنوان «مشهد المواهب الرقمية في دبي» تنامي الطلب العالمي على الخبراء المتخصصين في تقنيات الذكاء الاصطناعي والمواهب الرقمية.

حيث تم بحث سبل تعزيز جاذبية منظومة الأعمال الرقمية في دبي للكفاءات المتخصصة بقطاعات التقنية المتقدمة، وخاصة الذكاء الاصطناعي من أنحاء العالم كافة. وشارك في الورشة مجموعة من الجهات المعنية بالاقتصاد الرقمي، ومنها الشركات التقنية والمؤسسات التعليمية ومسرعات الأعمال.

واستعرضت الورشة الثانية سبل تعزيز مساهمة المرأة في الأعمال الرقمية، وتعزيز قدرتها على تأسيس شركة تقنية واعدة، كما تم تسليط الضوء على نماذج ناجحة وقصص ملهمة لرائدات أعمال لاستلهام تجاربهن في تأسيس وتنمية شركات بارزة في قطاعات الأعمال الرقمية.

وتحرص غرفة دبي للاقتصاد الرقمي من خلال تنظيم ورش عمل وفعاليات متخصصة لتفعيل المساهمة في تطوير منظومة الشركات الرقمية الناشئة في دبي. ومن خلال توفير منصات للحوار التفاعلي والتعاون وتبادل المعرفة، تحرص الغرفة على تمكين الشركات الناشئة من تعزيز مساهمتها في تنمية الاقتصاد الرقمي في دبي.

وتسهم غرفة دبي للاقتصاد الرقمي بدور رئيس في ترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، كما تلتزم بإطلاق العنان للإمكانات الكاملة للقطاعات الرقمية، والمساهمة في مسيرة دبي نحو تحقيق طموحاتها المستقبلية في أن تصبح مركزاً عالمياً رائداً في مجال التكنولوجيا والابتكار بما يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33).