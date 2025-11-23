الإمارات أسرع دولة نشاطاً في تطوير الذكاء الاصطناعي

أكد تقرير لموقع «فوكال ميديا» أن الإمارات أصبحت واحدة من أكثر المناطق نشاطاً في تطوير الذكاء الاصطناعي، بفضل دعم حكومي قوي واستثمارات رقمية ضخمة ونظام بيئي تقني سريع النضوج، حيث أصبحت الدولة تجذب الشركات التقنية الكبرى والفرق الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.

وأضاف التقرير: «بفضل ذلك، تطور العديد من الشركات الإماراتية وكلاء ذكاء اصطناعي جاهزين للاستخدام العملي في الشركات اليوم، وليس مجرد نماذج نظرية». وسلط التقرير الضوء على أبرز شركات تطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي في الإمارات التي تستحق المتابعة في 2026، بناءً على الابتكار، وقوة المنتجات، والعمق التقني، والزخم في مجال الذكاء الاصطناعي المؤسسي.

ويشهد التحول من «الشات بوت» إلى وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين تطوراً سريعاً في الإمارات أكثر من أي مكان آخر تقريباً، بحسب الموقع. ومع سياسات الابتكار القوية، وثقافة الأعمال التقنية، ودفع قوي نحو التحول الرقمي، أصبحت الإمارات منطقة محورية لتبني وتطوير الذكاء الاصطناعي.

وجاءت في مقدمة التقرير شركة «Apptunix» التي تُعد من أكثر الشركات استعداداً للمستقبل في تطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي في الإمارات، كما توفر حلولاً لاتخاذ القرار في الوقت الفعلي، ما يمكّن الشركات من أتمتة التوزيع، وتخطيط المسارات، وتتبع المخزون، وإدارة سير عمل العملاء بسلاسة وفاعلية.

كذلك تعتمد شركة «Blocktunix» على نهج هجين يجمع بين الذكاء الاصطناعي وتقنيات البلوك تشين لضمان الثقة والشفافية في المعاملات، حيث تسجّل كل خطوة على سجلات لامركزية، ما يوفر طبقة إضافية من الأمان والموثوقية.

أما شركة «NexaPilot AI» فتتخصص في تطوير وكلاء رقميين للمكاتب، يقللون من المهام اليدوية في خدمة العملاء، والموارد البشرية، والدعم التشغيلي، والوثائق الداخلية، بينما تتميز شركة «LogicWeave» بتصميم وكلاء ذكاء اصطناعي لمجالات محددة، مثل البيع بالتجزئة، والرعاية الصحية، والعمليات الميدانية. وتعتمد الشركة على مزيج متوازن بين معالجة اللغة الطبيعية وأتمتة القرارات لضمان فهم نوايا المستخدم وتنفيذ مهام فعالة.

وتشتهر شركة «SynaptiCore Labs» ببناء وكلاء ذكاء اصطناعي معرفي قادر على التفكير المعقد، والتخطيط متعدد الخطوات، والأتمتة المتقدمة.