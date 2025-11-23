التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي أكثر القطاعات نمواً في دبي

أكد هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، الذراع التنموية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي لـ«البيان» أن التكنولوجيا والصناعات المتقدمة، والاقتصاد الرقمي، والخدمات المالية، والأصول الافتراضية، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الأخضر ستكون من أكثر القطاعات نمواً خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن دبي تستعد لمرحلة توسع اقتصادي غير مسبوق مدعومة برؤية طموحة، ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33.

وقال إن مشاركات دبي في المنتديات الاقتصادية العالمية، سواء تلك التي تستضيفها الإمارة أو التي تشارك فيها باتت تمثل منصات استراتيجية لإبراز تنافسية دبي، وشرح توجهاتها الاقتصادية، والترويج لفرص الاستثمار النوعية أمام شركائها الدوليين.

وأضاف أن هذه المشاركات تعزز مكانة دبي لاعباً محورياً في رسم مستقبل الاقتصاد العالمي، من خلال بناء شراكات جديدة، وتوسيع شبكة علاقاتها مع كبرى الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن السنوات الأخيرة شهدت نمواً غير مسبوق في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في دبي، مدفوعة بارتفاع مستويات الثقة لدى المستثمرين الدوليين في اقتصاد الإمارة.

وقال: المنتديات الدولية، مثل منتدى دبي للأعمال – الولايات المتحدة الأمريكية، تجسد بوضوح التوجهات الاستراتيجية لأجندة D33 القائمة على تعزيز الشراكات الدولية، واستقطاب الاستثمارات عالية القيمة، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والسياحة والابتكار».

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تعد أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لدبي، وأن البيئة الاقتصادية المتقدمة للإمارة، إلى جانب رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رسخت موقع دبي وجهة أولى للشركات العالمية والمستثمرين الأمريكيين الراغبين في التوسع نحو أسواق أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.

وختم تصريحه بالتأكيد على أن منتدى دبي للأعمال يعكس قوة العلاقات الاقتصادية بين دبي والولايات المتحدة، ويعزز مسارات التعاون الاستثماري، خصوصاً في مجال الابتكار والتقنيات المستقبلية.