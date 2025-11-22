«أبوظبي للقوارب» منصة عالمية لأحدث ابتكارات الصناعة البحرية

استقطب معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2025، خلال فعالياته التي أقيمت في الفترة من 20 إلى 23 نوفمبر الجاري، مشاركة غير مسبوقة من الشركات المحلية والإقليمية والدولية، للكشف عن أحدث التقنيات والمنتجات البحرية التي تُعرض لأول مرة عالمياً في العاصمة أبوظبي.

وشهد المعرض حضوراً لافتاً ضم 1068 عارضاً وعلامة تجارية من 56 دولة، في مشهد يعكس النمو السريع للقطاع البحري في المنطقة، ويؤكد مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للصناعات البحرية المتقدمة والابتكار المستدام. ويتميز المعرض بطرحه مجموعة من الحلول المبتكرة في عالم القوارب والمركبات البحرية الكهربائية والمعدات عالية التقنية.

وقدمت شركات رائدة منتجات تجمع بين الأداء الفائق والاستدامة البيئية، من أبرزها لوح التزلج الكهربائي من شركة «HOBBYWING»، المصنوع من ألياف الكربون لتوفير خفة الوزن والمتانة، والمصمم لمحبي المغامرة من المستويات المتوسطة والمحترفة.

وسلطت شركة الصير مارين الضوء على خبرتها في الشحن التجاري وتصميم اليخوت وبناء القوارب، مع التركيز على تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد واسعة النطاق التي تتيح إنتاج مكونات كبيرة الحجم باستخدام مواد صديقة للبيئة، بما يدعم الاستدامة والكفاءة التشغيلية، في حين عرضت الشركة سفينة السطح غير المأهولة USV بطول 11 متراً، بسرعة تصل إلى 45 كم/ساعة، مجهزة برادار متقدم وأنظمة تحكم عن بُعد، لتؤكد ريادتها في تصميم المنصات غير المأهولة والتكامل والصيانة والدعم الفني، إضافة إلى تدريب الطواقم.

واستعرضت شركة «SPOTZERO» أنظمة متطورة لإنتاج المياه على متن القوارب، تعتمد تقنيات صديقة للبيئة لتوفير مياه نقية ومبردة عالية الجودة، ما يجعلها مثالية لليخوت الفاخرة والرحلات الطويلة.

وأظهرت مشاركة «صن ريف» توسعها في الشرق الأوسط والتزامها بريادة الابتكار الأخضر في عالم اليخوت الفاخرة، من خلال عرض يخت «55 ULTIMA» المزود بمحركات هجينة وتقنيات الطاقة الشمسية، وتجسد الشركة فلسفتها القائمة على الاستدامة والتخصيص وتعزيز أسلوب الحياة على متن البحر.

وبفضل الزخم الكبير من المشاركات والابتكارات، يرسخ معرض أبوظبي الدولي للقوارب مكانته إحدى أبرز الفعاليات البحرية في المنطقة، ليس فقط لعرض أحدث المنتجات، بل لتقديم رؤية مستقبلية تدعم التحول نحو النقل البحري المستدام، وتعزز حضور الإمارات على خريطة الابتكار العالمي.