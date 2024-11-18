إنجاز البنية التحتية لـ«حبتور جراند ريزيدنسز» في وقت قياسي

احتفلت الحبتور العقارية بإنجاز البنية التحتية لمشروعها السكني «حبتور جراند ريزيدنسز»، حيث صعد فوق سطح الأرض في وقت قياسي، وقد أقيم الحفل بدعوة من محمد خلف الحبتور، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور، في منتجع الحبتور جراند، بحضور أكثر من 500 من الوكلاء والمتخصصين في التطورات الراقية.

ويعتبر حبتور جراند ريزيدنسز إضافة متميزة من شركة الحبتور للتطوير العقاري إلى منتجع حبتور جراند، أوتوجراف كولكشن. يقع مجمع الواجهة البحرية الفاخر في دبي مارينا، ويتكون من 49 طابقاً في قلب مرسى دبي، ويوفر إمكانية الوصول المباشر إلى الشاطئ الخاص.

وبدأ الحدث بترحيب بالضيوف بكلمة ترحيبية من محمد خلف الحبتور، وقدمت الحبتور العقارية حافزاً للوكلاء الخارجيين ذوي الأداء الأفضل في شهري نوفمبر وديسمبر، فرصة الفوز بسيارة بنتلي. وقد أثارت هذه المبادرة الرائعة حماس الحضور، التي تهدف إلى إلهام ومكافأة التميّز، وتوجت الأمسية بالحجز الناجح لـ100 وحدة.