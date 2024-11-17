إرنست ويونغ (EY): الإمارات الوجهة الاستثمارية المفضلة إقليمياً

كشف تقرير إرنست ويونغ (EY) لصفقات الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن تسجيل المنطقة لارتفاعات في نشاط الصفقات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مع 522 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 71 مليار دولار، بارتفاع نسبته 9% في عدد الصفقات و7% في قيمتها مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق.

وبحسب التقرير، فقد أتت دولة الإمارات والسعودية على رأس قائمة الوجهات المفضلة من قبل المستثمرين بسبب سياساتهما المواتية للأعمال، مع تسجيل 239 صفقة بلغت قيمتها الإجمالية المعلنة 24.5 مليار دولار. وكانت الدولتان أيضاً من بين أهم الدول المشاركة بنشاط الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث حجم الصفقات وقيمتها، حيث استحوذتا على 52% من حجم الصفقات في المنطقة و81% من قيمتها.

وواصلت صناديق الثروة السيادية، مثل جهاز أبوظبي للاستثمار وشركة مبادلة، وصندوق الاستثمارات العامة من السعودية، قيادة نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ في المنطقة لدعم الاستراتيجيات الاقتصادية في كلا البلدين.

ولعبت عمليات الاندماج والاستحواذ العابرة للحدود خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، دوراً مهماً في حجم الصفقات وقيمتها، حيث ساهمت بنسبة 52% من حجم الصفقات و73% من قيمتها الإجمالية. كما ارتفعت قيمة صفقات الدمج والاستحواذ المحلية على أساس سنوي بنسبة 44% لتصل إلى 19.3 مليار دولار، مدفوعة في المقام الأول بصفقات نفذتها كيانات مرتبطة بالحكومات في قطاعات النفط والغاز والمعادن والتعدين والمواد الكيميائية. واستحوذ نشاط الاندماج والاستحواذ المحلي على 48% من إجمالي عدد الصفقات.

كما حافظت الولايات المتحدة الأمريكية على وصفها الجهة المفضلة للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع تسجيل 32 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 18.3 مليار دولار. وتتعاون الشركات الأمريكية البارزة مع أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص في الإمارات في مبادرات مختلفة، ولا سيما أن مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي يقوم بدور نشط في تعزيز الشراكات البينية.

عوامل جذب إماراتية

وقال براد واتسون، رئيس قطاع الصفقات والاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في EY: «شهد نشاط الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحسناً ملحوظاً هذا العام، وذلك على خلفية التحولات السياسية الاستراتيجية، وتحرير لوائح الاستثمار وتدفقات رأس المال القوية من المستثمرين. وقد لاحظنا زيادة في حجم وقيمة الصفقات العابرة للحدود، مع سعي الشركات بشكل حثيث نحو فرص النمو وتنويع عملياتها. وظلت دولة الإمارات وجهة استثمارية مفضلة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بسبب لوائحها المواتية للأعمال والإطار التشريعي الفعّال الذي تتبعه. وفي الوقت نفسه، مكّن تعزيز العلاقات الإقليمية مع الاقتصادات الآسيوية والأوروبية، إلى جانب العلاقات القوية القائمة مع الولايات المتحدة، دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من الوصول إلى أسواق أكبر وأكثر نمواً».

أهم 10 صفقات

هذا وتركزت عشر من أكبر صفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 في دول مجلس التعاون الخليجي. وتم تنفيذ أكبر صفقة في شهر فبراير 2024، مع استحواذ شركة «كلايتون دوبيلير آند رايس» وشركة «ستون بوينت كابيتال» و«مبادلة للاستثمار» على شركة «ترويست إنشورانس هولدينغز» مقابل 12.4 مليار دولار. وفي الوقت نفسه، سجلت السعودية أكبر صفقة محلية معلنة مع استحواذ «أرامكو السعودية» على حصة 22.5% في شركة «رابغ للتكرير والبتروكيماويات» من شركة «سوميتومو للكيماويات» ومقرها طوكيو، مقابل 8.9 مليارات دولار. وفي مارس 2024، استحوذت شركة «الاستثمار المباشر بي إيه جي (PAG)» و«مبادلة للاستثمار» و«جهاز أبوظبي للاستثمار» على حصة نسبتها 60% في وحدة مراكز التسوق التابعة لمجموعة «تشوهاي واندا» الصينية للإدارة التجارية مقابل 8.3 مليارات دولار.

وتمركز قطاعا التأمين والنفط والغاز كأكثر القطاعات جذباً للمستثمرين في الأشهر التسعة الأولى من العام، حيث استحوذا على 34% من إجمالي قيمة الصفقات المعلنة.

الصفقات المحلية

شهدت الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 إبرام 248 صفقة محلية بقيمة معلنة مجمعة بلغت 19.3 مليار دولار، بزيادة نسبتها 7% في نشاط الصفقات. وشاركت شركات خليجية بـِ81% من هذه الصفقات، مما يعكس المستوى العالي لنشاط الاندماج والاستحواذ داخل المنطقة. وتم تنفيذ 139 صفقة داخل وبين دولة الإمارات والسعودية، وهو ما يمثل 56% من إجمالي عدد صفقات الاندماج والاستحواذ المحلية.

ومع التركيز المتزايد على التحول الرقمي وتغير أنماط الاستهلاك، شهد قطاع التكنولوجيا والمنتجات الاستهلاكية 78 صفقة، مثلت 31% من إجمالي حجم صفقات الاندماج والاستحواذ المحلية. كما استحوذ قطاعا النفط والغاز والمعادن والتعدين على الحصة الأكبر من صفقات الاندماج والاستحواذ المحلية من حيث القيمة، بواقع 19 صفقة بلغت قيمتها 10.9 مليارات دولار. وهيمن قطاع النفط والغاز على 46% من إجمالي قيمة تلك الصفقات.

وتصدرت السعودية قوائم البلدان المستهدفة وكذلك البلدان المقدِّمة للعروض، مع وجود الإمارات والمغرب والبحرين ومصر في كلا القائمتين أيضاً.

الصفقات الواردة

مع تعاظم مكانة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كواحدة من أكثر الوجهات جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر، ارتفع عدد الصفقات الواردة إلى المنطقة في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام بنسبة 20%، كما ارتفعت قيمتها بنسبة 47% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وتم تسجيل 127 صفقة واردة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بقيمة إجمالية معلنة قدرها 10.4 مليارات دولار.

وهيمنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة معاً على 42% من إجمالي صفقات الاندماج والاستحواذ الواردة. وسجل قطاعا التكنولوجيا والخدمات المهنية أعلى مستوى لحجم وقيمة الصفقات، حيث ساهما بنسبة 48% و39% على التوالي. وساهمت الولايات المتحدة بنسبة 33% من إجمالي عدد الصفقات في هذه القطاعات، حيث كانت 80% من هذه الصفقات عبارة عن شراكات مع الإمارات، مما يُظهر اهتماماً قوياً من جانب الولايات المتحدة بالتكنولوجيا والخدمات المهنية في دولة الإمارات، وذلك بسبب جهود التحول الرقمي المتزايدة وتبني الذكاء الاصطناعي.

ونظراً لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع الخاص، انفردت دولة الإمارات بنسبة 60% من إجمالي عدد صفقات الاندماج والاستحواذ الواردة و67% من قيمتها.

الصفقات الصادرة

كانت الصفقات الصادرة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، المساهم الأكبر في إجمالي قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ المعلنة بنسبة 58%، مع 147 صفقة بلغت قيمتها 41.4 مليار دولار. واستحوذ قطاعا التأمين والعقارات على 50% من قيمة هذه الصفقات، والتي نتجت أساساً عن صفقتين ضخمتين شاركت فيهما صناديق ثروة سيادية من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وساهمت الولايات المتحدة والصين بنسبة 70% من قيمة الصفقات الصادرة.

وهيمنت آسيا وأمريكا الشمالية معاً على ما نسبته 46% من إجمالي عدد الصفقات الصادرة و77% من قيمتها.

من جانبه، قال أنيل مينون، رئيس خدمات استشارات صفقات الاندماج والاستحواذ وأسواق رأس المال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى EY: «يشهد سوق الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نشاطاً كبيراً، إذ نتوقع أن ننهي العام بأكثر من 700 صفقة، مع الاقتراب جداً من الرقم القياسي الأعلى خلال الخمس سنوات الماضية والبالغ 750 صفقة. يعتبر هذا إنجازاً ملحوظاً في ظل الظروف الجيوسياسية غير المستقرة وارتفاع تكلفة رأس المال».