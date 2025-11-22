أمازون الإمارات تطلق تخفيضات الجمعة البيضاء مع ملايين العروض وخصومات استثنائية

يمكن لأعضاء "برايم" الاستمتاع بتوفير استثنائي خلال تخفيضات الجمعة البيضاء وخيارات توصيل سريعة تشمل التوصيل المجاني لطلبات "أمازون ناو" التي تزيد قيمتها عن درهم واحد

تقدم تخفيضات الجمعة البيضاء على www.amazon.ae/whitefriday ملايين العروض المميزة على المنتجات من المستلزمات اليومية، والإلكترونيات، ومستلزمات المنزل، والمطبخ، ومنتجات التجميل، والأزياء، و"أمازون بازار"، وأجهزة أمازون، من أشهر العلامات التجارية بما في ذلك "سامسونج"، و"أبل"، و"بلاي ستيشن"، و"دايسون"، و"ووب"، و"ديل"، و"لينوفو"، و"بلاك اند ديكر"، و"شوكز"، و"فيليبس"، و"سيج"، و"شارلوت تلبوري"، و"كيكو"، و"سيرافي"، و"ذا اوردينري"، و"لطافة"، و"توم فورد"، و"اندر ارمور"، و"ارينا"، و"ليجو"، و"باربي"

يمكن للمتسوقين تحقيق أقصى توفير عند استخدام بطاقة أمازون الائتمانية، أو من خلال الخصومات المصرفية الفورية مع بنك أبوظبي التجاري ومصرف الإمارات الإسلامي وبنك "إتش إس بي سي" ومصرف أبوظبي الإسلامي، إضافة إلى حلول الدفع المرنة

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، 20 نوفمبر 2025: أعلنت أمازون الإمارات اليوم عن عودة أكبر فعالية تسوق في العام مع انطلاق تخفيضات الجمعة البيضاء ابتداءا من اليوم 20 إلى 30 نوفمبر على www.amazon.ae/whitefriday ، وحصول أعضاء برنامج "برايم" على توفير إضافي عند التسوق خلال الفعالية. وتقدم تخفيضات الجمعة البيضاء ملايين فرص التوفير من خلال عروض مميزة تشمل جميع فئات المنتجات من أشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية، وعروض على منتجات من متجر "أمازون بازار"، إضافة إلى العروض على المستلزمات اليومية المتوفرة ضمن خدمة "أمازون ناو" مع التوصيل في غضون دقائق.

ووفقاً لاستبيان رأي أجرته مؤخراً شركة "هاريس إكس" بتكليف من أمازون، تبيّن أن المتسوقين في دولة الإمارات أكثر إقبالاً من أي وقت مضى للتصفح والشراء خلال موسم التسوق، حيث يخطط ما يقارب من نصف المشاركين (49%) لإنفاق المزيد مقارنة بالعام الماضي، وقالت الأغلبية (77%) إنهم يجدون متعة في الحصول على المنتجات بأسعار تنافسية خلال فترات التخفيضات الكبرى.

وبهذه المناسبة، قال ستيفانو مارتينيلي، نائب رئيس أمازون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: "تقدم تخفيضات الجمعة البيضاء قيمة وراحة غير مسبوقتين لعملائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة. بدءاً من التوصيل في غضون دقائق عبر "أمازون ناو"، إلى التوصيل خلال ساعتين والتوصيل في نفس اليوم وفي اليوم التالي، مما يجعل تجربة التسوق من ملايين العروض أسرع وأسهل من أي وقت مضى. ومع إطلاق بطاقة أمازون الائتمانية الجديدة التي تتيح استرداداً يصل إلى 6%، والخصومات المصرفية الفورية من شركائنا المصرفيين الرائدين، والتوفير الحصري لأعضاء "برايم"، يمكن للمتسوقين الاستفادة من المزيد من فرص التوفير مع الاستمتاع بتجربة تسوق سريعة وموثوقة. ومهما كانت قائمة مشترياتكم خلال الجمعة البيضاء، من المستلزمات اليومية إلى المنتجات ذات القيمة العالية، نقدم لكم أفضل ما في أمازون مباشرة إلى منزلكم."

تخفيضات الجمعة البيضاء - خدمة توصيل أسرع ومزايا حصرية لأعضاء "برايم"

بناءً على الاستبيان الذي أجرته "هاريس إكس"، أشار 74% من المتسوقين في دولة الإمارات إلى أن التوصيل السريع والموثوق يمنحهم راحة أكبر خلال فعاليات التخفيضات الكبرى. بإمكان العملاء خلال تخفيضات الجمعة البيضاء الحصول على مستلزماتهم اليومية في غضون دقائق عبر خدمة "أمازون ناو" في دبي وأبوظبي والشارقة، مع تمتع أعضاء "برايم" بخدمة توصيل مجانية للطلبات التي تزيد قيمتها عن درهم واحد.

وبالنسبة لباقي المنتجات، تضمن خيارات التوصيل المتعددة والتي تضم التوصيل خلال ساعتين، وفي نفس اليوم، وفي اليوم التالي، للعملاء مرونة اختيار وقت استلام طلباتهم. ويمكن لأعضاء "برايم" الاستمتاع بخدمة توصيل مجانية لطلبات التوصيل خلال ساعتين التي تزيد قيمتها عن 100 درهم، وخدمة توصيل مجانية في نفس اليوم أو في اليوم التالي، إضافة إلى توصيل مجاني للمنتجات المؤهلة من أمازون الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا عبر متجر أمازون العالمي. ويمكن الانضمام إلى عضوية "برايم" عبر www.amazon.ae/prime مقابل 16 درهماً شهرياً أو 140 درهماً للاشتراك السنوي للاستفادة القصوى من تخفيضات الجمعة البيضاء، واستكشاف مجموعة كاملة من مزايا التسوق والتوصيل المجاني والترفيه.

مزيد من التوفير في تخفيضات الجمعة البيضاء مع بطاقة أمازون الائتمانية

يمكن للعملاء الذين يستخدمون بطاقة أمازون الائتمانية من الإمارات الإسلامي وماستركارد الاستفادة من قيمة أكبر عند التسوق خلال ‏تخفيضات الجمعة البيضاء، حيث يحصلون على استرداد يصل إلى 6% على مشترياتهم من ‏Amazon.ae، إضافة إلى مكافآت ومزايا ‏حصرية. ويمكن للعملاء الذين يتقدمون بطلب للحصول على البطاقة خلال تخفيضات الجمعة البيضاء الاستفادة من مكافأة إضافية بقيمة ‏‏250 درهماً، إضافة إلى مكافأة ترحيب قدرها 750 درهماً (تطبق الشروط والأحكام). للمزيد من المعلومات وتقديم الطلب، يرجى زيارة‎ ‎‏ ‏ www.amazon.ae/creditcard ‏.‏

‎ ‎عروض تخفيضات الجمعة البيضاء

فيما يلي لمحة عن أبرز العروض المميزة في تخفيضات الجمعة البيضاء لهذا العام على ‏Amazon.ae‏:‏

المستلزمات اليومية، والفواكه، والخضراوات الطازجة، والمواد الغذائية مع "أمازون ناو" توصيل سريع خلال دقائق

• تخفيضات تصل إلى50‏‎% ‎‏ على مستلزمات المنزل من علامات تجارية تشمل ‏‎“‎اريال‎"‎،‎ ‎و"كومفورت"‏‎ ‎و"برسيل"، و"فاين"، ‏و"أومو".‏

• تخفيضات تصل إلى‎%50 ‎‏ على منتجات العناية بالأطفال من علامات تجارية تشمل "بامبرز"، و"بيبي جوي"، و"هوجيز، ‏و"فيليبس"، و"أفينت"، و"نوبي"، و"نوك"، و"تومي تيبي"، و"موستيلا".‏

• تخفيضات تصل إلى‎%50 ‎‏ على مستلزمات الترطيب والمكملات الغذائية من علامات تجارية تشمل "أوبتيموم نيوتريشن"، ‏و"هيومانترا"، و"ثورن"، و"صنشاين نيوتريشن"، و"نيوسيل".‏

• تخفيضات تصل إلى‎%40 ‎‏ على المياه، والمشروبات الغازية، والقهوة والشاي من علامات تجارية تشمل‎ ‎‏"نسكافيه"، و"بيريه"، ‏و"ايفيان"، و‏‎ ‎‏"فولفيك"، و"ريد بل"، و"فيجي"، و"تانج"، و"ليبتون"، و"بيبسي"، و"كوكاكولا".‏

• تخفيضات تصل إلى 40% على الفواكه والخضروات الطازجة بما في ذلك توت "دريسكولز" الأزرق والفراولة وموز "ديلمونتي" ‏والأوراق الخضراء الطازجة والفواكه والخضروات العضوية.‏

• تخفيضات تصل إلى 25% على اللحوم والمأكولات البحرية من علامات تجارية تشمل "اليوم" و"ساديا" و"فريش تو هوم"‏

• تخفيضات تصل إلى 20% على منتجات الألبان والمخبوزات من علامات تجارية تشمل "الروابي" و"مرموم" و"لوزين" و"ياومي" ‏و"ندى".‏

المطبخ والمنزل

• تخفيضات تصل إلى 50% على المكانس الكهربائية ومنظفات السجاد من علامات تجارية تشمل "دايسون" و"يوفي" و"شارك" ‏و"دريم" و"ايكوفاكس" و"روبوروك" و"كومفي" و"بلاك اند ديكر" و"بيسيل" و"فيليبس" و"ميديا" و"كارشر".‏

• تخفيضات تصل إلى 40% على آلات صنع القهوة من علامات تجارية تشمل "ديلونجي" و"سايج" و"واكاكو" و"نسبريسو" ‏و"بريفيل" و"بياليتي" و"نسكافيه".‏

• تخفيضات تصل إلى 40% على أجهزة المايكروويف والمقالي الهوائية من علامات تجارية تشمل "فيليبس" و"نينجا" و"توشيبا" ‏و"بلاك اند ديكر".‏

• تخفيضات تصل إلى 40% على الأجهزة والمنتجات المنزلية من علامات تجارية تشمل "بلاك اند ديكر" و"براون" و"كينوود" ‏و"كيتشن ايد" و"فيليبس" و"سميج" و"مولينكس" و"راسل هوبز" و"نينجا" و"نوتري بوليت".‏

• تخفيضات تصل إلى 20% على الأجهزة المنزلية الكبيرة مثل الأفران والثلاجات وغسالات الأطباق والغسالات من علامات تجارية ‏تشمل "سامسونج" و"بوش" و"سيمنز" و"باناسونيك" و"هايسنس".‏

الرياضة – حقق أقصى استفادة من تحدي دبي للياقة البدنية ‏

يمكن للعملاء خلال تخفيضات الجمعة البيضاء شراء جميع مستلزمات اللياقة البدنية والرياضة على‎ amazon.ae/30x30 ‎‏ والمشاركة في ‏أنشطة أمازون المميزة في قرية "كايت بيتش" بدبي ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة المستمرة حتى 30 نوفمبر، وإكمال تحديات مثيرة مدتها ‏‏15 ثانية للفوز بجوائز وهدايا مميزة.‏

• تخفيضات تصل إلى 60% على معدات اللياقة البدنية وملحقاتها، تشمل الدمبل والمضارب وإكسسوارات الجولف ومجموعات ‏الغطس من علامات تجارية تشمل "سكاي لاند" و"سبيراكس" و"سبيديانس" و"باور ماكس" و"ايفرلاست" و"برو ايرون" ‏و"كريسي" و"نوكس" و"كالاوي" و"اديداس".‏

• تخفيضات تصل إلى 50% على الملابس الرياضية من علامات تجارية تشمل "نايكي" و"اندر ارمور" و"اديداس" و"ارينا" و"بوما" ‏و"كولومبيا" و"سبيدو".‏

• تخفيضات تصل إلى 35% على أجهزة تتبع اللياقة البدنية والساعات الذكية من علامات تجارية تشمل "ووب" و"أبل" ‏و"سامسونج".‏

• تخفيضات تصل إلى 30% على قوارير وأكواب المياه من علامات تجارية تشمل "ستانلي" و"كملباك" و"هايدرو فلاسك".‏

‏"أمازون بازار" – تسوق على‎ www.amazon.ae/bazaar ‎أو عبر الضغط على أيقونة "بازار" في تطبيق أمازون للهواتف المحمولة

• تخفيضات تصل إلى 50% على جميع المنتجات عند استخدام الرمز‎ BWF50‎، تطبق الشروط والأحكام.‏

• العملاء الجدد في "أمازون بازار" يحصلون على خصم إضافي 10% على طلبهم الأول عند استخدام الرمز‎ NTB10‎، تطبق ‏الشروط والأحكام.‏

التجميل والعناية الشخصية

• تخفيضات تصل إلى 70% على العطور من علامات تجارية تشمل "ديور" و"غوتشي" و"مون بلان" و"توم فورد" و"شانيل" ‏و"جيس" و"دافيدوف" و"كالفن كلاين" و"جوب!" و"هوغو بوس" و"سويس اريبيان" و"رصاصي" و"لطافة".‏

• تخفيضات تصل إلى 70%‏‎ ‎على منتجات العناية بالبشرة من علامات تجارية تشمل "سيرافي" و"سيتافيل" و"يوسيرين" و"نيفيا" ‏و"بيوديرما" و"د. الثيا" و"بيوتي اوف جوسيون" و"انوا" و"كلينك" و"ميديكيوب" و"مينيماليست" و"اوباجي" و"ذا اوردينري" ‏و"بيتر توماس روث" و"كوسركس".‏

• تخفيضات تصل إلى 60% على منتجات العناية بالشعر من علامات تجارية تشمل "كيراستاز" و"لوريال" و"اولابلكس" و"جي ‏كيه هير" و"كيتش" و"ريدكن" و"كانتو" و"اوسي" و"افالون" و"افيدا" و"دافينز" و"شوارزكوف" و"جون فريدا" و"شيا ‏مويستشر" و"بيد هيد" و"ميلك شيك" و"بولدوج" و"بانتين" و"غارنييه" و"دوف" و"هيد اند شولدرز" و"هيربل اسنسز".‏

• تخفيضات تصل إلى 50% على مستحضرات التجميل من علامات تجارية تشمل "شارلوت تلبوري" و"كيكو" و"اناستازيا بيفرلي ‏هيلز" و"بوبي براون" و"فينتي" و"بير مينيرالز" و"ماك" و"رير بيوتي" و"تارت" و"بنفت" و"ويت اند وايلد" و"ميبلين" و"لوريال" ‏و"نيكس" و"اي.ال.اف" و"بورجوا" و"ريميل".‏

• تخفيضات تصل إلى 40% على أجهزة العناية الشخصية ومجففات الشعر وفرش الأسنان الكهربائية من علامات تجارية تشمل ‏‏"دايسون" و"فيليبس" و"شارك" و"تايمو" و"بابيليس" و"اورال-بي" و"براون" و"ريفلون".‏

• تخفيضات تصل إلى 40% على مستلزمات العناية الشخصية من علامات تجارية تشمل "كولجيت" و"مارفيس" و"كرست" ‏و"دوف" و"إيسوب" و"بايليس آند هاردينج" و"اولد سبايس" و"افينو" و"‏EOS‏" و"اولويز" و"كير فري" و"ارم اند هامر" ‏و"اورال-بي" و"باث اند بودي وركس" و"د. تيلز" و"جيليت" و"ليسترين" و"سنسوداين".‏

الأزياء والإكسسوارات

• تخفيضات تصل إلى 50% على الملابس والنظارات من علامات تجارية تشمل "لاكوست" و"بوس" و"تومي هيلفيغر" ‏و"دولتشي اند غابانا" و"فيرساتشي" و"جيس" و"بوما" و"كالفن كلاين" و"راي بان" و"كاريرا" و"اوكلي".‏

• تخفيضات تصل إلى 40% على الأحذية من علامات تجارية تشمل "كول هان" و"كلاركس" و"نيو بالانس" و"كروكس" ‏و"اديداس" و"سكيتشرز" و"ريبوك" و"نايكي" و"بوما" و"تومس".‏

• تخفيضات تصل إلى 40% على الساعات والمجوهرات والإكسسوارات من علامات تجارية تشمل "بربري" و"لاكوست" و"تومي ‏هيلفيغر" و"جي دبليو بي" و"باندورا" و"سواروفسكي" و"بوس" و"كوتش" و"كاسيو" و"سيكو" و"سيتيزن" و"فوسيل".‏

الإلكترونيات والألعاب

• تخفيضات تصل إلى 70% على سماعات الرأس ومكبرات الصوت من علامات تجارية تشمل "مارشال" و"شوكز" و"جيه بي إل" ‏و"باناسونيك" و"سونوس" و"يوجرين" و"فيليبس" و"ساوندكور" و"جابرا".‏

• تخفيضات تصل إلى 60% على أجهزة الألعاب والشاشات وملحقاتها من علامات تجارية تشمل "بلاي ستيشن" و"إكس بوكس" ‏و"نينتندو" و"أسوس" و"ميتا كويست" و"لوجيتك".‏

• تخفيضات تصل إلى 55% على الهواتف المحمولة من علامات تجارية تشمل "سامسونج" و"أبل" و"شاومي" و"هونر" و"ون ‏بلس" و"ريلمي" و"نوثينج" و"هواوي".‏

• تخفيضات تصل إلى 50% على أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية من علامات تجارية تشمل "أبل" و"سامسونج" ‏و"إتش بي" و"ديل" و"مايكروسوفت" و"شاومي" و"لينوفو".‏

• تخفيضات تصل إلى 48% على الكاميرات وكاميرات المراقبة من علامات تجارية تشمل "يوفي" و"كانون" و"كوداك" و"سوني" ‏و"نيكون" و"فوجي فيلم" و"اي زد فيز" و"دي جي آي نيو".‏

• تخفيضات تصل إلى 38% على أجهزة التلفاز من علامات تجارية تشمل "سامسونج" و"إل جي" و"سوني" و"نيكاي" و"جي في ‏سي" و"تي سي إل" و"هايسنس".‏

أجهزة أمازون ‏

• تخفيضات تصل إلى‎ ‎‏60% على ‏Ring

• تخفيضات تصل إلى 48% على ‏Echo

• تخفيضات تصل إلى 29% على ‏Kindle

الألعاب

• تخفيضات تصل إلى 30% على الألعاب من علامات تجارية تشمل "بلاي دو" و"هاسبرو جيمينج" و"ليجو" و"باربي" و"بوب ‏مارت" و"مونوبولي" و"هوت ويلز" و"مومو بير".‏

• تخفيضات تصل إلى 40% على ألعاب النشاطات الخارجية من علامات تجارية تشمل "سيجواي" و"نيرف" و"ريزر" و"ليتل ‏تايكس".‏

طرق إضافية لمزيد من التوفير خلال تخفيضات الجمعة البيضاء

• خصومات مصرفية فورية: يمكن للعملاء المتسوقين على موقع ‏ Amazon.ae‏ الاستفادة من خصومات إضافية تصل إلى 15% ‏على المشتريات المؤهلة عند الدفع ببطاقات بنك أبوظبي التجاري ومصرف الإمارات الإسلامي وبنك "إتش إس بي سي" ومصرف ‏أبوظبي الإسلامي، وذلك حسب الشروط والأحكام.‏

• بطاقات هدايا أمازون: يمكن للعملاء الذين يشترون بطاقة هدايا إلكترونية من ‏ Amazon.ae‏ بقيمة 500 درهم الحصول على ‏رصيد يصل إلى 50 درهماً لشراء منتجاتهم المفضلة في تخفيضات الجمعة البيضاء، وذلك حسب الشروط والأحكام.‏

• تسوق الآن وادفع لاحقاً: يمكن للعملاء على موقع ‏ Amazon.ae ‏ الاستمتاع بتجربة تسوق سلسة ومريحة عبر برنامجي "تابي" ‏و"تمارا" مع إمكانية تقسيط الدفعات إلى 4 أقساط بدون فوائد، وذلك حسب الشروط والأحكام.‏

• خطط التقسيط البنكي: يمكن للعملاء في دولة الإمارات الاستفادة من خطط التقسيط بدون فوائد على مشترياتهم المؤهلة، ‏والمتاحة من مجموعة واسعة من الشركاء البنكيين عند إتمام عملية الدفع، مما يتيح لهم دفع قيمة طلباتهم خلال تخفيضات ‏الجمعة البيضاء على ‏ Amazon.ae ‏ على شكل أقساط شهرية ميسّرة، وذلك حسب الشروط والأحكام.‏

تسوّق مستدام في تخفيضات الجمعة البيضاء

أصبح اتخاذ خيارات أكثر استدامة خلال تخفيضات الجمعة البيضاء أسهل من أي وقت مضى. وكجزء من التزام أمازون بالحد من هدر مواد ‏التغليف، يمكن للعملاء إعادة تدوير مواد التغليف من مشترياتهم بشكل أكثر مسؤولية في نقاط تسليم مخصصة موزعة على أكثر من 150 ‏موقعاً في أنحاء دبي. ما عليك سوى مسح رمز (‏QR‏) الموجود على الطرد للعثور على أقرب نقطة تسليم والانضمام إلى جهودنا للحد من ‏الهدر.‏