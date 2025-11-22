«أدنوك» تستكمل الإجراءات لإتمام الاستحواذ على «كوفيسترو»

أعلنت شركة XRG «إكس آر جي»، ذراع الاستثمار الدولي في قطاع الطاقة المملوكة لـ«أدنوك»، عن حصولها على الموافقات التنظيمية النهائية لإتمام عملية الاستحواذ على «كوفيسترو»، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في تصنيع الكيماويات والبوليمرات عالية الأداء والمواد المستدامة.

ومن مقرها الرئيسي في ليفركوزن الألمانية، وعبر امتلاكها محفظة تضم أكثر من 10000 منتج متخصص، تدير شركة «كوفيسترو» 46 موقعاً للإنتاج و13 مركزاً للبحوث والتطوير في أنحاء العالم.

وتقدم الشركة حلولاً متقدمة تدعم قطاعات حيوية مثل التنقل، والبناء، والإلكترونيات، والرعاية الصحية، إضافة إلى الصناعات الأساسية للاقتصاد العالمي ودعم الانتقال في قطاع الطاقة.

ومن المتوقع إتمام الصفقة خلال الأيام القادمة، وستستمر شركة «كوفيسترو» في مزاولة أعمالها من مقرها الرئيسي في ألمانيا، مع الحفاظ على استقلالية عملياتها التشغيلية تحت الإدارة الحالية.