«فينفاسيا» تنضم لمبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة

أعلنت Group Finvasia، المجموعة العالمية التي تستخدم الهندسة والتكنولوجيا المتقدمة للابتكار في قطاعات مختلفة، مثل الخدمات المالية، وتقنية البلوك تشين، والرعاية الصحية، عن عزمها إنشاء مقرات إقليمية لخمس من علاماتها التجارية الرائدة في دولة الإمارات، بعد انضمامها إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتدعم المبادرة المستهدفات الوطنية في دولة الإمارات عبر جذب شركات التكنولوجيا المتقدمة إلى الدولة، وبناء اقتصاد معرفي واعد، مما يعزز مكانتها كدولة رائدة عالمياً في مجال الابتكار وحلول التكنولوجيا المتقدمة.

وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة تواصل استقطاب شركات عالمية تعمل في قطاعات مستقبلية واعدة لتأسيس مقرات لها في الدولة، والانطلاق منها نحو التوسع عالمياً وإقليمياً، ما يعكس مدى جاذبية بيئة الأعمال في الدولة للشركات الطموحة.

بيئة داعمة

وقال معاليه: «إن تأسيس مقرات هذه الشركات الرائدة في دولة الإمارات من خلال مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة يؤكد التزامنا بتوفير بيئة داعمة للتكنولوجيا المتطورة.

ويرسخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار في التكنولوجيا المالية والبنية التحتية الرقمية. ويسعدنا الترحيب بمجموعة Finvasia Group وعلاماتها التجارية الخمسة للانضمام إلى منظومة الأعمال النابضة بالحياة في دولة الإمارات».

وتعمل Group Finvasia في قطاعات متنوعة، حيث تخدم أكثر من 5 ملايين عميل حول العالم، وتجري معاملات بقيمة تريليونات الدولارات من خلال علاماتها التجارية المتنوعة في قطاعات التمويل والتكنولوجيا والرعاية الصحية.

جاذبية للأعمال

ويبرهن قرار إنشاء المقرات الإقليمية في الإمارات على جاذبية البيئة الداعمة للأعمال في الدولة، والتي تعزز الابتكار وتدعم نمو التقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين.

وتلعب مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة دوراً محورياً في هذه البيئة، حيث تقدم مجموعة متنوعة من الحوافز وإطار عمل يشجع على تأسيس الشركات الرائدة ونموها.

وتعتبر العلامات التجارية لمجموعة Group Finvasia رائدة في منظومة التكنولوجيا المالية والهوية الرقمية وتكنولوجيا أسلوب الحياة، وتشمل: ZuluTrade: وهي شركة عالمية رائدة في مجال التداول الاجتماعي، وتربط ملايين المستخدمين في أكثر من 150 دولة مع أي وسيط، ونوع حساب، ومزود استراتيجيات.

ومن خلال إنشاء مقرها الرئيسي لدول مجلس التعاون الخليجي في دولة الإمارات، تهدف ZuluTrade إلى تعزيز تقنياتها وعملياتها في أنحاء المنطقة إضافة إلى Blockmaze، شركة متخصصة في البنية التحتية لسلسلة الكتل والأصول الرقمية، وتطوّر منصات للترميز ومنظومات متوافقة للأصول الافتراضية، مما يمكّن الذهب والسلع والأوراق المالية والعقارات والملكية الفكرية من الوجود كرموز رقمية قابلة للبرمجة.

أما CapitalWallet شركة للبنية التحتية المنظمة للمدفوعات والأصول الرقمية، وتربط التمويل التقليدي بالأصول المرمزة. وتشتهر بمعايير الامتثال الخاصة بها، وتتيح توافقاً سلساً بين العملات المشفرة والعملات التقليدية لمختلف شرائح العملاء.

وتعد OneVault منصة متطورة للبنية التحتية المالية تربط بين الخدمات المصرفية التقليدية والاقتصاد الرقمي، مما يمكّن شركات التكنولوجيا المالية والشركات الصغيرة ورواد الأعمال الرقميين من الوصول إلى الخدمات المصرفية والمدفوعات العالمية في بيئة متوافقة وفعالة ومؤتمتة.

ويعتبر Jumpp أول تطبيق فائق للتكنولوجيا المالية قائم على الذكاء الاصطناعي في الهند، يبسط الإدارة المالية ويمكّن الخدمات المصرفية والادخار والإنفاق والاستثمار والاقتراض والمدفوعات ضمن منصة واحدة سلسة.

قاعدة مثالية

وقال سارفجيت فيرك، المؤسس المشارك والمدير الإداري لمجموعة Group Finvasia: «ما يثير الإعجاب في دولة الإمارات هو كيفية تطبيق سياساتها على أرض الواقع.

فابتداء من أطر الترخيص إلى البنية التحتية الرقمية والانفتاح على التجارب، تشكل دولة الإمارات قاعدة مثالية لفرقنا التي تبني المنصات الاجتماعية وشبكات البلوك تشين وأنظمة المدفوعات الرقمية. كما تعتبر دولة الإمارات رائدة عالميًا في جذب الابتكار واحتضان الأفكار الإبداعية وتسريعها من خلال السياسات والفرص المتاحة».

وقال تاجيندر فيرك، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة Group Finvasia: «لقد رسخت دولة الإمارات مكانتها كواحدة من أكثر مراكز الابتكار استشرافاً للمستقبل في العالم بفضل مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وأجندة D33.

وتغطي Group Finvasia مجالات التكنولوجيا المالية والبلوك تشين والبنية التحتية الرقمية، والخدمات المصرفية وتكنولوجيا الرعاية الصحية من خلال علامات تجارية رائدة عالمياً. ومن الطبيعي أن ننشئ مقرناً الإقليمي الرئيسي الذي يخدم دول مجلس التعاون الخليجي هنا في دولة الإمارات. إذ تشتهر سياسات الدولة بتحويل الرؤى إلى فرص، ويشرفنا أن نكون جزءاً منها».

ركيزة أساسية

وتعد مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ركيزة أساسية في استراتيجية دولة الإمارات لجذب شركات التكنولوجيا المتطورة من مختلف القطاعات، مما يسهم في ترسيخ مكانتها كدولة رائدة عالمياً في مجال الابتكار.

ويسرع من تنويع الاقتصاد الوطني. ومع انضمام Group Finvasia وعلاماتها التجارية، تواصل المبادرة دفع عجلة الابتكار والنمو عبر مختلف القطاعات في دولة الإمارات، إلى جانب استقطاب الشركات من حول العالم لتطوير تقنيات وحلول جديدة للعصر الحديث.