ملتقى أبوظبي - سنغافورة يستشرف فرص التعاون الاستراتيجية

عُقدت في أبوظبي الجلسة السادسة عشرة لملتقى أبوظبي - سنغافورة المشترك، برئاسة وحضور كل من معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية.

والدكتور تان سي لينغ، الوزير المسؤول عن شؤون الطاقة والعلوم والتكنولوجيا في سنغافورة، لاستعراض أبرز الفرص الاقتصادية والاستثمارية في القطاعات الاستراتيجية.

وأشاد الجانبان، خلال الاجتماع، بمتانة العلاقات الثنائية بين البلدين، والشراكة الشاملة بين دولة الإمارات وسنغافورة، حيث حافظت الإمارات على مكانتها أكبر شريك تجاري لسنغافورة في الشرق الأوسط، وبلغ إجمالي التجارة غير النفطية 5.2 مليارات دولار في 2024.

وأعرب الجانبان عن التزامهما بتوسيع آفاق التعاون في المجالات ذات الاهتمام الاستراتيجي كالرعاية الصحية والطاقة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والفضاء والتعليم والطاقة النووية السلمية وندرة المياه.

وقال معالي خلدون المبارك، إن ملتقى أبوظبي - سنغافورة المشترك يواصل أداء دوره منصة محورية لتعزيز التعاون وبحث المجالات ذات الاهتمام المشترك للبلدين.

وأضاف أن فرص التعاون المختلفة التي تم مناقشتها في ملتقى 2025، تعكس الأهداف المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية طويلة الأمد بين الإمارات وسنغافورة.