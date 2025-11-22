«راكز» تنظم جلسة حول التجارة والخدمات اللوجستية

استضافت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» بالتعاون مع جمارك رأس الخيمة وموانئ رأس الخيمة ومطار رأس الخيمة الدولي، فعالية حوار التجارة والخدمات اللوجستية في رأس الخيمة.

جمعت الفعالية عدداً من أصحاب المصلحة والشركاء ومديري العمليات والمتخصصين في القطاع اللوجستي في نقاش تفاعلي حول مستقبل التجارة واللوجستيات والنشاط الاقتصادي في رأس الخيمة.

ورحبت الجلسة بممثلي الجهات المشاركة لاستعراض آخر المبادرات التي من شأنها الارتقاء بمنظومة التجارة في الإمارة وقدمت جمارك رأس الخيمة لمحة عن تركيزها على تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية، وتحسين تجربة المتعاملين عبر الخدمات الاستشارية، وتسريع التحول الرقمي من خلال قدرات التخليص الجمركي الإلكتروني المتقدمة.

وسلطت موانئ رأس الخيمة الضوء على التقدم المحرز في برنامج صقر 2.0 وتوسيع خدماتها اللوجستية بما يضمن انسيابية أكبر في حركة البضائع، ومن جهته استعرض مطار رأس الخيمة الدولي دوره المتزايد في تعزيز الربط الجوي للإمارة .

وقال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز» يسرنا توفير منصة تجمع شركاءنا الرئيسيين من الجهات الحكومية ورواد الأعمال من مجتمعنا للتبادل البنّاء حول مشهد التجارة والخدمات اللوجستية المتطور.