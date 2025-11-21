شراكة بين «أبوظبي للدفاع المدني» و«ماكسِمُس» لتعزيز قدرات الاستجابة السريعة عبر النقل الجوي

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز جاهزية الدولة وقدراتها في الاستجابة السريعة للطوارئ، وقعت شركة ماكسِمُس للطيران، إحدى الشركات التابعة لطيران أبوظبي ومجموعة شركاتها، مذكرة تفاهم مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني لتطوير عمليات النقل الجوي والإسناد اللوجستي في حالات الطوارئ والمهام الإنسانية.

وجرى توقيع المذكرة بحضور نخبة من القيادات والخبراء في مجالات الطيران والإغاثة، حيث وقعها من جانب الهيئة سعادة العميد مظفر محمد العامري، مدير قطاع الإنقاذ والإطفاء بالإنابة وقائد فريق الإمارات للبحث والإنقاذ، ومن جانب الشركة السيد سمير رمضان، الرئيس التنفيذي لشركة ماكسِمُس للطيران، وبحضور سعادة نادر الحمادي، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة طيران أبوظبي، وسعادة محمود الحاي الهاملي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة طيران أبوظبي.

وتجسد هذه المذكرة التزام الجانبين بتعزيز التعاون في مجالات حماية الأرواح والممتلكات ودعم فرق البحث والإنقاذ الإماراتية، عبر توفير حلول متكاملة للنقل الجوي والإخلاء الطبي والاستجابة السريعة، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات الميدانية داخل الدولة وخارجها.

وبموجب هذه الشراكة، ستوفر شركة ماكسِمُس للطيران خدمات النقل الجوي المتخصصة لدعم مهام فريق الإمارات للبحث والإنقاذ، بما يشمل نقل الكوادر والمعدات والآليات إلى المناطق المتأثرة، بالإضافة إلى تنفيذ مهام الإخلاء الطبي ونقل المساعدات الإنسانية. كما تشمل المذكرة التعاون في مجالات التدريب، وورش العمل، والتمارين المشتركة التي تعزز من جاهزية الفرق الوطنية وكفاءتها التشغيلية.

ومن خلال خبرتها التشغيلية الممتدة، ومركز عملياتها الفعّال على مدار الساعة، وأسطولها القادر على نقل ما يصل إلى 120 طناً من الحمولة، ستسهم ماكسِمُس للطيران في تمكين الاستجابة السريعة والفعّالة للبعثات الإنسانية والإغاثية، ما يعزز مكانة الإمارات دولة رائدة في مجالات العمل الإنساني والإغاثة الجوية عالمياً.

وقال سامر رمضان، الرئيس التنفيذي لشركة ماكسِمُس للطيران: «تجسد هذه الشراكة التزامنا الراسخ بدعم توجهات دولة الإمارات في تعزيز الجاهزية الوطنية والتميز الإنساني. من خلال قدراتنا الجوية المتقدمة وشبكتنا العالمية، نفخر بأن نكون شريكاً موثوقاً للجهات الوطنية في تنفيذ المهام الحرجة بكفاءة وسرعة وأمان».

ومن جانبه قال العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري، مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني: «يمثل التعاون مع شركة ماكسِمُس للطيران إضافة نوعية إلى منظومة الاستجابة الوطنية، حيث يضمن توفير الدعم الجوي واللوجستي على أعلى المستويات العالمية، بما يمكّن فرق الدفاع المدني والبحث والإنقاذ من أداء مهامها الإنسانية والعملياتية بكفاءة وسرعة استجابة عالية».

وتأتي هذه الشراكة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات الدولة في إدارة الكوارث والاستجابة للطوارئ، وترسيخ ريادة الإمارات في مجالات الحماية المدنية والمساعدات الإنسانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.